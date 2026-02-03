Le barrage Oued El Makhazine a reçu 518 millions de m3 d’eau au cours de la semaine écoulée

Le barrage Oued El Makhazine a enregistré des apports hydriques globaux dépassant 518 millions de mètres cubes (m3) au cours de la semaine écoulée, a indiqué le chef du service de l’évaluation et de la planification des ressources hydriques à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL), Yassine Wahby.



Dans une déclaration à la MAP, M. Wahby a précisé que la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, relevant du bassin hydraulique du Loukkos, a connu, ces dernières semaines, des précipitations exceptionnelles et importantes, ayant parfois dépassé 200 mm en 24 heures, soulignant que ces pluies ont engendré des apports hydriques significatifs au niveau de l’ensemble des retenues des barrages relevant de l’ABHL.



Le barrage Oued El Makhazine a reçu, du 1er septembre au 1er février, un volume total de 845 millions de mètres cubes d’apports hydriques, dont 518 millions de m3 ont été enregistrés au cours de la seule semaine écoulée, a-t-il noté.



Ces apports ont entraîné une hausse du niveau de la retenue du barrage, conduisant à un lâcher d’eau partiel depuis le 24 janvier, dans le cadre d’une gestion préventive, a-t-il ajouté, relevant que le niveau de la retenue a continué d’augmenter de manière record, en raison de précipitations largement supérieures aux moyennes annuelles habituelles.



Dans le cadre de la gestion préventive, un ensemble de mesures relatives au suivi et à la surveillance en amont des crues se dirigeant vers le barrage Oued El Makhazine sont mises en oeuvre, afin d’anticiper le volume des apports attendus, parallèlement au suivi de l’état de l’ouvrage hydraulique, a fait savoir le responsable, assurant que “le barrage se trouve dans un très bon état et qu’aucune anomalie n’a été enregistrée”.



Par ailleurs, M. Wahby a indiqué que l’Agence, sous la supervision du Comité provincial de veille, et en coordination avec l’ensemble des services concernés, interagit de manière proactive avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, notamment le bulletin orange de lundi et le bulletin rouge concernant mercredi, qui prévoient des précipitations importantes comprises entre 100 et 150 mm.



Il a souligné, dans ce sens, que le Comité de veille prend, en temps opportun, toutes les mesures à même d’assurer la protection des habitants, ce qui constitue la priorité absolue de son action, ajoutant qu’à cet effet, un plan a été activé en prévision de cet épisode climatique, qui demeure exceptionnel.