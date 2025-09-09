Le Royaume du Maroc condamne vivement l'agression israélienne odieuse et la violation de la souveraineté de l'Etat frère du Qatar

-
"Retraite de haut niveau sur l’avenir des relations euro-méditerranéennes" le 11 septembre à Rabat
-
Entretien téléphonique entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov
-
Devant le CDH à Genève, le Maroc réitère son engagement en faveur des droits humains et des réformes sociales
-
Participation du Maroc à Beyrouth à la Conférence générale constitutive du Conseil parlementaire afro-asiatique
Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger indique, mardi, que le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité totale avec l'Etat du Qatar face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa sécurité, à l'intégrité de son territoire et à la quiétude de ses citoyens et des résidents.