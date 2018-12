Le Raja, de nouveau maître d’Afrique

Rien ne vaut une victoire en Coupe continentale pour rendre ivre de bonheur le peuple rajaoui. 15 ans après leur dernier sacre africain, les Vert et Blanc ont envoyé des dizaines de milliers de personnes communiées dans la rue. Partout dans le pays, les nouveaux héros ont été célébrés. Une nouvelle génération de supporters va pouvoir s’identifier à de nouveaux champions et s’approprier une date fondatrice, le 2 décembre 2018.

On ne remerciera jamais assez les hommes de Juan Carlos Garrido d’avoir offert au pays cette parenthèse enchantée, cette campagne africaine qu’on espère voir se perpétuer dès l’année prochaine, et qui fait suite à un printemps 2018 commotionné par les déboires extra-sportive du club.

Emmenés par une monstrueuse volonté, les Rajaouis ont montré du caractère pour arracher une Coupe de la Confédération qui leur tendait les bras. Toutefois, les scènes de joie des joueurs du Raja racontent également une trouille monumentale. Celle de jouer au-dessus d’un précipice, de courir à en perdre haleine vers le triomphe ou vers la désillusion, et de revenir debout, de cette grande aventure, avec un bonheur de survivant.

Ces scènes triomphales sont donc proportionnelles à la panique et au relâchement qui les ont gagnés au cœur de la seconde mi-temps. Ils avaient perdu le fil de la rencontre et leur calme, après avoir dit adieu à toutes velléités offensives subséquemment à la sortie de Hafidi. Pendant deux bonne dizaines de minutes, le Raja n’a jamais été aussi proche de perdre un titre qui lui tendait les bras. En fin de compte, et malgré deux buts encaissés, il a été à la hauteur de l’enjeu et de la tension. Le coaching de son technicien aidant, notamment en passant à une défense à 5. Ensuite, le Raja a mieux résisté à un dernier quart d’heure qui pouvait balayer sa saison d’un souffle de tempête. Le grand écart aurait fait très mal au club casablancais ainsi qu’à tous les acteurs du football national. Mais il est sorti indemne d’une soirée où il pouvait tout perdre. C’est le mérite qu’il faut attribuer aux Rajaouis : sans être brillants au-delà de la première demi-heure, ils ont choisi le thème du match «Bien défendre, tous ensemble» et s’y sont tenus en équipe.

Cette victoire est belle, et oui il faut en profiter à l’excès. Oui, il faut rendre hommage à cette grinta qui les a accompagnés. Oui, à cette finale tendue, atypique et désordonnée, mais qui nous a fait chavirer dans un bonheur éternel.