Stage de l’EN U17 féminine

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football des moins de 17 ans, Youness Rabii, a convoqué 27 joueuses pour la double confrontation contre l'Algérie, comptant pour le troisième et avant-dernier tour des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2024 de la catégorie, prévue du 16 octobre au 3 novembre prochains en République Dominicaine.



Le match aller aura lieu le 10 mai au stade Municipal de Berkane (20h00), tandis que le match retour est prévu le 17 du même mois au Stade Salem Mabrouki à Alger (17h30).

Au tour précédent de ces éliminatoires, la sélection nationale féminine U17 avait pris le meilleur sur son homologue du Niger, en s'imposant à l'aller et au retour.

Les sélections africaines qualifiées au Mondial féminin des moins de 17 ans seront connues à l’issue du quatrième et dernier tour en juin prochain.



Voici la liste des joueuses convoquées:



Fatima Zahra El Jebraoui (AS FAR), Quiam Lakhmiss (RSB), Rim Chtibi (Academy Chippo), Hiba Youssoufi (AS FAR), Nisrine Kebdani (Hilal Témara Sportif), Khadija Errmili (AS FAR), Najwa Zaaboul (Club Union Rahma Sportif), Wafae Bentahri (AS FAR), Sara Dofri (Etoile Jeunesse Sportive), Yassmine Sioui (Jawharat Najm Larache), Soukaina Medyouni (Hilal Nador), Helias Ines El Idrissi (EA Guingamp - FRA), Siham Bouhouch (RC Strasbourg - FRA), Maria Fodil (FC Metz - FRA), Ines Aboucharif (Nimes Olympique - FRA), Sofia Meziane (Montpellier HSC - FRA), Awatif El Ghazouani (Paris FC - FRA), Salma Senhaji (Sochaux - FRA), Ghita Haouzi (Susa Academy - USA), Amira Kallouch (Entracht Frankfurt - GER), Lina Mokhtar Jamai (LOSC Lille - France), Chaimae Boughazi (RCD Espanyol - ESP), Romaissa Ihssan (ES Trinté - FRA), Oumaima Bouzekri (GPSO 92 Issy - FRA), Ines Belkouche (Paris FC - FRA), Jade Mokhtari (OGC Nice - FRA) et Dina Nassira Haizoun (Utrecht FC - NLD).