Le joli hat-trick d'El Kaabi en Ligue Europa Conférence

L'Olympiakos a battu Aston Villa par quatre buts à deux, jeudi pour le compte des demi-finales aller de la Ligue Europa Conférence, grâce notamment à un récital de l'international marocain Ayoub El Kaabi.



Le Lion de l'Atlas a réussi à déjouer le piège du hors-jeu pour ouvrir la marque devant le public de Birmingham à la 16e minute de jeu, avant de revenir à la charge pour conclure magistralement une action collective parfaitement exécutée par les Grecs (29e, 0-2). Juste avant la pause, Ollie Watkins a redonné espoir au Villa Park en profitant d'un service de Moussa Diaby (45+1, 1-2).



Les hommes d'Unai Emery ont commencé la deuxième période comme ils ont fini la première, avec une égalisation de Diaby, peu après la reprise (52e, 2-2).

Mais la joie des Villains a été de courte durée, puisqu'El Kaabi a remis l'Olympiakos en tête quatre minutes plus tard.



Depuis le point du penalty, le Marocain a pris à contre-pied le portier adverse et inscrit son troisième but de la soirée, le huitième de la compétition (56e, 2-3). Par la suite, Santiago Hezze a conforté l'avance de son équipe en inscrivant un quatrième but à la 67e minute (2-4).



Dans l’autre match de demi-finale de cette C3 européenne, les Italiens de la Fiorentina ont été tenus en échec par les Belges de Club Bruges (2-2).



Pour ce qui est des matches des demi-finales aller de l’Europa League, joli coup à mettre à l’actif de l’équipe allemande du Bayer Leverkusen où évolue l’international marocain Amine Adli qui s’est imposée en déplacement sur le club italien de l’AS Rome par 2 à 0.





Quant à l’Olympique de Marseille où jouent Amine Harit et Azeddine Ounahi (forfait de ce dernier), il a été accroché au stade Vélodrome par le club italien de l’Atalanta Bergame (1-1).

Les matches retour auront lieu le 9 mai et la finale le 22 mai à Dublin.