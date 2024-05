Consécration marocaine au Championnat arabe de handball des jeunes

Golf



La golfeuse marocaine Ines Laklalech a signé une remarquable performance à l'Investec SA Women’s Open en Afrique du Sud, en occupant la 5ème place, marquant ainsi son meilleur classement de la saison.

Grâce à cette performance, Ines Laklalech consolide son deuxième Top 10 de la saison et une 22ème place à l'ordre du mérite européen 2024.

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a rappelé que la golfeuse Maha Haddioui a réalisé, la semaine précédente, sa meilleure performance de la saison terminant 16ème ex aequo, avec un score de -3 lors du Joburg Ladies, tournoi du Ladies European Tour.



Cyclisme



Vainqueur de l'édition 2023, le cycliste marocain Achraf Doghmi est arrivé troisième de la première étape du 19 ème Tour international du Bénin, disputée mardi entre Boukoumbé et Djougou sur une distance de 125,800 km.

Outre Achraf Doghmi, qui prendra part aux JO-2024 (course sur route), les couleurs nationales sont défendues lors de cette compétition par Adil El Arbaoui, El Houçaine Sabbahi, Driss Alouani, Achraf Lakrimi et Anouar Rahmou, sous la houlette de l’entraîneur Mouhcine Lahssaini.

Lors de cet événement inscrit depuis 2022 au calendrier de l'Union cycliste internationale (classe 2.2), le Maroc participe aux côtés de 14 pays et équipes professionnelles d'Afrique et d’ailleurs, représentés par 67 coureurs.

Le programme de cette compétition, qui se déroule du 30 avril au 4 mai, comprend cinq étapes d’une distance totale de 646 km, avec comme épilogue le Grand Prix de Cotonou, capitale économique du Bénin.