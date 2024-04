Le TAS rejette la demande de la Fédération algérienne de football

Nouveau coup dur pour les autorités sportives algériennes. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté la demande de la Fédération algérienne de football (FAF) et l’USM Alger visant à annuler la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette décision de la CAF avait initialement déclaré le club algérien perdant par 3-0 face à la RS Berkane.



La décision du TAS marque une nouvelle désillusion pour les autorités algériennes, déjà secouées par le récent revers infligé par la CAF. En effet, le Tribunal basé à Lausanne, en Suisse, a rejeté la requête de la FAF et de l'USMA, confirmant ainsi la décision de la CAF rendue le 24 avril dernier.



L’entêtement pathétique de la FAF et son profond aveuglement ont non seulement entraîné des conséquences sportives directes, mais risquent également d'avoir un impact plus large sur la réputation du football algérien sur la scène internationale. La décision du TAS laisse également planer de lourdes sanctions sur l’USM Alger et le football algérien dans son ensemble.