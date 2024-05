Campagne de sensibilisation à l’importance de la préservation de l’eau (vidéos)

Le ministère de l'Equipement et de l'Eau lance une vaste campagne visant à sensibiliser les citoyens à la préservation de l'eau et à la nécessité de combattre tout gaspillage ou usage irresponsable de cette ressource vitale.



Cette campagne intervient près d'un mois après la célébration de la Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars dernier, à l'occasion de laquelle la tutelle avait dévoilé la première phase d’une campagne de sensibilisation à la préservation de l’eau, en avant-première.



L'objectif de la campagne, diffusée sur les principaux sites web des médias nationaux et réseaux sociaux, est de renforcer la prise de conscience de la société marocaine pour mieux réussir ce challenge collectif face à la pénurie de cette ressource vitale.



Elle est une des réponses à la situation de stress hydrique que connait le Royaume ces dernières années et suite aux décisions gouvernementales.