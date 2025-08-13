Le Policy Center for the New South publie son Rapport annuel 2025 sur la géopolitique de l'Afrique

Le Policy Center for the New South (PCNS) vient de publier son "Rapport annuel sur la géopolitique de l'Afrique 2025", un ouvrage qui offre une représentation à la fois authentique et plurielle du continent, à travers plus de 30 contributions d'auteurs issus de 13 nationalités.



Ce nouveau rapport, articulé autour de cinq axes thématiques et enrichi d'un travail cartographique original, traite notamment des dynamiques électorales, des conflits persistants, des rivalités géopolitiques, de l'Initiative Royale Atlantique, ainsi que des perceptions extérieures de l'Afrique.



Cette 8ème édition, publiée sous la direction de Abdelhak Bassou, Senior Fellow au PCNS, innove par l'intégration d'un échange collectif entre contributeurs, réunis autour d'une réflexion commune sur l'avenir géopolitique du continent, mettant en lumière la richesse et la diversité des perspectives exprimées.



Publié sous le titre "Fragmentation et reconfiguration: Vers une nouvelle grammaire géopolitique africaine?", le rapport, qui s'inscrit dans un contexte international marqué par une intensification des rivalités géopolitiques et une recomposition accélérée des sphères d'influence, propose une lecture stratégique de la position africaine, en s'appuyant sur une cartographie analytique des confits, des alignements diplomatiques et des tensions régionales.



Dans la préface de cet ouvrage, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, relève que l'édition 2025 du rapport est un nouveau paysage sur le même chemin suivi par le Policy Center for the New South, celui qui conduit à servir le continent, à mieux le faire connaître, à lui permettre d'exprimer ses visions et aider aux prises de décisions le concernant.



Cette préface ne saurait se conclure sans mentionner que ce sont trente auteurs, de treize nationalités qui ont donné vie à ce rapport, lequel s'ouvre sur une nouveauté: faire répondre les 30 auteurs à une même question sur la géopolitique africaine. Leurs avis ont été divers et divergents, ce qui n'était pas sans enrichir le rapport et le mettre en conformité avec l'authenticité qu'il revendique, lit-on dans la préface, cosignée par M. Abdelhak Bassou.

Ce rapport s'inscrit dans le sillage de l’engagement constant du PCNS à produire des analyses stratégiques, multidisciplinaires et accessibles, mettant en lumière les dynamiques géopolitiques et économiques en perpétuelle évolution sur le continent africain.



Le PCNS est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du Sud global.