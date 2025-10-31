Le Paraguay matérialise sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara

Asuncion aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc

La République du Paraguay a matérialisé, mercredi, sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara par l’annonce de l’ouverture d’un Consulat Général.Lors de son entretien, à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Relations extérieures de la République du Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, a réaffirmé le plein soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007, considérée comme la seule base sérieuse, crédible et réaliste pour le règlement du différend régional.A cette occasion, le chef de la diplomatie paraguayenne a annoncé la décision de son pays d’ouvrir prochainement un Consulat général dans les provinces du Sud, en signe d’appui clair à l’intégrité territoriale du Royaume.Cette position s’inscrit dans la continuité du retrait, en 2014, de la reconnaissance de l’entité fantoche par Asunción, ainsi que dans la série de déclarations conjointes et de consultations politiques qui, depuis, ont consolidé le soutien paraguayen à la Cause nationale du Maroc.La décision d’ouverture d’un Consulat général dans les provinces du Sud du Royaume constitue un acte politique fort illustrant la reconnaissance croissante, en Amérique Latine, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la solidité des liens d’amitié et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Paraguay.Par ailleurs, le ministre paraguayen des Relations extérieuresa affirmé, mercredi à Rabat, que son pays aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc, un "allié stratégique"."Il est essentiel pour nos deux pays d’approfondir nos relations, le Paraguay étant la porte d’entrée du Maroc vers l’Amérique latine et le Mercosur, tandis que le Maroc représente pour le Paraguay une porte d’accès privilégiée vers l’Afrique et les pays du Golfe, où il joue un rôle majeur", a-t-il indiqué lors d'un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.M. Lezcano, dont la visite dans le Royaume constitue une confirmation de l’excellence des relations entre les deux pays, a souligné que le partenariat stratégique entre Rabat et Asuncion "repose non seulement sur le soutien du Paraguay à la marocanité du Sahara, mais également sur des valeurs et des principes communs".Il a, par ailleurs, appelé à renforcer l’intégration commerciale et économique entre les deux parties, et à entamer des négociations en vue de signer un accord commercial entre le Mercosur et le Maroc, rappelant que le Paraguay assurera la présidence de ce Bloc commercial en décembre prochain.M. Lezcano a aussi plaidé pour la promotion des investissements entre les deux pays, compte tenu des grandes opportunités qu’ils offrent.Selon lui, le Maroc est idéalement positionné pour servir de plateforme d’exportation des produits agricoles paraguayens vers l’Afrique, où il jouit d’un leadership remarquable.En matière de sécurité, le responsable paraguayen a mis l’accent sur l’importance de la coopération en matière de lutte contre le crime organisé transnational.Dans le domaine de l’éducation et de l’intégration socioculturelle, il a tenu à exprimer ses vifs remerciements au Maroc pour l’octroi de bourses supplémentaires aux étudiants paraguayens, tout en se disant impressionné par les infrastructures d’envergure dont dispose le Maroc, qui demeure un modelé à suivre dans ce domaine.Sur le plan sportif, M. Lezcano a indiqué que le Maroc et le Paraguay seront tous les deux des pays hôtes de la Coupe du Monde 2030, ce qui constitue une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale et favoriser une plus grande intégration sociale par le biais du sport.