Le Marocain Mohamed Redouane élu vice-président de l’Union internationale des magistrats


Libé
Samedi 18 Octobre 2025

Le Marocain Mohamed Redouane élu vice-président de l’Union internationale des magistrats
Autres articles
Mohamed Redouane, président de l'Amicale Hassania des magistrats, a été élu vice-président de l’Union internationale des magistrats, lors de la 67ᵉ Réunion annuelle de cette Union, tenue dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou.

A l’issue d’un processus électif ayant réuni neuf candidats issus de différents continents, M. Redouane a été élu vice-président de cette prestigieuse Union.

Cette distinction constitue une reconnaissance internationale de la place du pouvoir judiciaire marocain et de l’évolution de ses institutions, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Outre M. Redoaune, la délégation de l’Amicale Hassania des magistrats qui a pris part à cet événement était composée notamment du vice-président de cette instance, Abdelkrim Bou Tayeb, et de son secrétaire général, Yahya Zoulouti.

La 67ᵉ Réunion annuelle de l’Union internationale des magistrats, a été marquée par l'organisation d'une conférence internationale consacrée aux relations entre le pouvoir judiciaire et les deux autres pouvoirs de l'Etat.

Cette réunion a connu la participation de quatre groupes régionaux, à savoir le groupe africain, l’association européenne des magistrats, le groupe ibéro-américain et le groupe asiatique, nord-américain et océanique.

L’événement a été ponctué d’une exposition intitulée "Symboles de la justice" qui a présenté des robes, des ordres, des insignes, des timbres et des billets de banque appartenant à environ 150 juges, avocats et procureurs de 80 pays du monde.

Fondée en 1953 à Salzbourg, en Autriche, l’Union internationale des magistrats est une organisation internationale professionnelle apolitique qui réunit non pas des individus, mais des associations nationales de magistrats, dont l’admission est décidée par son Conseil Central. Son but principal est la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire.


Lu 92 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS