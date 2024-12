Le Maroc offre un bel exemple de solidarité africaine

Le Maroc, qui s’attache sans équivoque aux valeurs d’entraide, offre "un bel exemple" de solidarité africaine multilatérale, a souligné, vendredi à Dakhla, le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara.



Intervenant dans le cadre de la 4ème édition du Forum annuel MD Sahara, M. Tangara, a fait savoir que le Maroc œuvre sans relâche pour faire de l’Afrique un continent de paix, de stabilité et de prospérité, mettant l'accent dans ce sens sur l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.



Cette initiative, a-t-il enchaîné, jouera un rôle important dans la promotion de l’intégration africaine, tout en anticipant les perspectives et les enjeux liés au développement économique du continent, appelant les pays bénéficiaires à adhérer à cette vision pour la transformer en action concrète.



L'Afrique fait face à de multiples défis, d'où l'importance d'œuvrer de manière solidaire en faveur d’une Afrique souveraine et prospère, a-t-il fait remarquer, rappelant que lors de la pandémie de la Covid-19, les différents pays ont fait preuve d'une solidarité remarquable.



Évoquant la diplomatie spirituelle, M. Tangara a mis en lumière le rôle du Maroc dans la diffusion des valeurs de paix et de sécurité, illustrant ainsi son engagement en faveur du renforcement des liens interculturels et interreligieux dans le continent africain.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 4ème édition du Forum annuel MD Sahara se tient sous le thème “Le Roi Mohammed VI : 25 ans de Vision Royale, 10 ans d’essor des provinces du Sud, Élan de progrès national et continental”.



Organisé par le groupe média Maroc Diplomatique, ce forum de deux jours se veut un carrefour d'échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.



Au programme de cette rencontre figurent des panels axés notamment sur "Les grands projets et chantiers Royaux: Une transformation en profondeur", "Le Rayonnement du Maroc sur la scène internationale", "La coopération Sud-Sud et rôle des provinces du Sud", "Le Maroc atlantique et la dimension africaine” et "Les grandes ouvertures diplomatiques du Maroc ou la Vision d’un Roi”.