Le critique marocain Hamid El Hamdani remporte le 19e Prix culturel Sultan Bin Ali Al Owais

Le critique marocain Hamid El Hamdani a remporté la 19e édition du Prix culturel Sultan Bin Ali Al Owais, dans la catégorie "Etudes littéraires et critiques", a annoncé le secrétariat général de la Fondation du prix.



S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général de la Fondation Sultan Bin Ali Al Owais, Abdelhamid Ahmed, a indiqué que Hamid El Hamdani s’est vu décerner ce prix en reconnaissance de sa rigueur méthodologique, de son savoir et de son vaste projet entamé dans les années 70 en vue de renforcer la dynamique de dialogue intellectuel entre les mondes arabe et occidental.



Dans la catégorie "Poésie", le prix a été attribué au poète irakien Hamid Said, tandis que sa concitoyenne Inaam Kachachi a remporté le prix du récit et roman-théâtre. Le prix des études humaines et prospectives a, quant à lui, été décerné au chercheur tunisien Abdeljelil Temimi.



Le jury a retenu cette sélection d’écrivains et de penseurs arabes pour l’excellence de leurs travaux, qui ont contribué au développement de la littérature et de la culture dans le monde arabe, a souligné M. Ahmed.



Le nombre de candidatures soumises pour l’ensemble des catégories de cette édition s’est élevé à 1.940. Décerné tous les deux ans, ce prix vise à récompenser et encourager les écrivains, intellectuels et chercheurs arabes.