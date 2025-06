Lancement du programme de réhabilitation pour les jeunes détenus

Le Centre Moussalaha a lancé, jeudi à la prison locale de Salé, le programme de réhabilitation dédié aux jeunes détenus (moins de 20 ans) condamnés en vertu de la loi antiterroriste.



Dans un communiqué, le Centre indique que ce programme intervient dans le cadre de l'opérationnalisation de sa stratégie multidimensionnelle visant à promouvoir la culture de la tolérance, à lutter contre les différentes formes d’extrémisme violent chez cette catégorie de détenus, et à œuvrer à leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société.



Quelque 19 détenus condamnés en vertu de la loi antiterroriste bénéficieront de cette initiative, qui est encadrée par des experts spécialisés de la Rabita Mohammadia des Oulémas et du Centre Moussalaha, sous la supervision du Secrétaire général de la Rabita et président du Centre, Ahmed Abbadi, rapporte la MAP.



S'étalant sur cinq mois, le programme s’articule autour de deux axes principaux, à savoir l'accompagnement religieux et intellectuel et le suivi psychologique spécialisé, en plus des rencontres avec les familles des prisonniers bénéficiaires afin de les impliquer dans le processus de réhabilitation de leurs enfants.



À cette occasion, M. Abbadi a donné une conférence abordant plusieurs thématiques axées notamment sur la succession de l’Homme sur Terre et la quête du savoir, relève le communiqué, notant que les détenus, qui ont interagi de manière positive avec cette intervention, ont exprimé une forte volonté de poursuivre ce programme unique en son genre.