Le Conseil des droits de l'homme tient sa 59ème session ordinaire à Genève

Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDH) tient sa cinquante-neuvième session ordinaire du 16 juin au 9 juillet au Palais des nations à Genève.



Durant près de quatre semaines de session, le Conseil examinera plus de soixante rapports présentés par le Secrétariat des Nations unies et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), des experts des droits de l'homme et d’autres organes d’enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans plus de quarante pays. Au total, le Conseil tiendra 32 débats interactifs.



La séance d’ouverture devait être présidée par l’Ambassadeur Jürg Lauber, Représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, président en exercice du CDH, cette année. En outre, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, présentera la mise à jour de son rapport annuel sur les situations des droits de l’homme dans le monde.



Pendant cette session, le Conseil sera saisi de rapports préparés à sa demande par les experts des procédures spéciales sur les thèmes suivants : exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, liberté d’opinion et d’expression, et droit à la liberté de réunion pacifique; droits de l’homme et sociétés transnationales, droit à l’éducation, et droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible; droits de l’homme des migrants, et droits des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; traite des êtres humains, et droits de l’homme et extrême pauvreté; indépendance des juges et avocats, et droits de l’homme et solidarité internationale.



Le Conseil tiendra sa journée de discussion annuelle sur les droits des femmes et organisera une table ronde consacrée à l’eau potable et à l’assainissement. Le débat annuel sur les effets négatifs des changements climatiques, ainsi qu’un dialogue le même jour avec la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, sont également au menu.



Au programme figurent aussi un dialogue avec la Conseillère spéciale pour la prévention du génocide et un rapport sur le 14ème Forum sur les entreprises et les droits de l’homme.



Dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le Conseil examinera des rapports portant sur quatorze pays : Italie, El Salvador, Gambie, État plurinational de Bolivie, Fidji, Saint-Marin, Kazakhstan, Angola, République islamique d’Iran, Madagascar, Irak, Slovénie, Egypte et Bosnie-Herzégovine.



Les quatre derniers jours de sa session, le Conseil se prononcera sur les projets de décision et de résolution qui lui seront soumis sur les questions examinées pendant la session.



Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations unies créé en 2006 pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Il est actuellement composé de 47 pays membres, dont le Maroc, qui en a assuré la présidence en 2024.