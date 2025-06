Un congrès médical explore le rôle de l'IA dans le diagnostic radiologique

Des médecins, experts et techniciens en radiologie, marocains et étrangers, se sont réunis du 12 au 15 juin à Marrakech, dans le cadre de la 23e édition du Congrès national de radiologie, pour discuter du rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic radiologique.



Organisé par la Société marocaine de radiologie (SMR) en partenariat avec la Société française de radiologie, cet événement scientifique visait à permettre aux spécialistes d'explorer les avantages et les défis de l'utilisation de l'IA dans le domaine médical, tout en accompagnant le progrès technologique au service de l’amélioration de la qualité des soins, notamment dans le diagnostic et le traitement du cancer.



Lors de cette rencontre, les intervenants ont souligné que l’IA est devenue une "réalité" qui doit être utilisée avec "prudence et responsabilité, dans un cadre juridique et éthique", insistant sur l'importance de développer l'imagerie médicale et de renforcer la formation continue, en particulier au profit des médecins internes et la nouvelle génération de professionnels de santé.



A cette occasion, la présidente de la SMR, Najat Chérif Idrissi El Ganouni, a expliqué que ce congrès aborde deux axes principaux relatifs au rôle du radiologue dans le diagnostic et à l'importance de l'IA dans le suivi et le traitement des cas cancéreux.



Dans une déclaration à la MAP, elle a relevé que ce rendez-vous scientifique représente une opportunité pour renforcer la formation continue, notamment des médecins internes, en profitant d'expertises internationales.



Le programme de cet événement médical comprenait une table ronde organisée en partenariat avec la Royal College of Radiologists (Royaume-Uni), consacrée au cancer du sein et de l'utérus, ainsi qu'aux méthodes de diagnostic précoce, en plus de futures initiatives de coopération entre les deux parties pour développer les compétences marocaines.



Le congrès proposait également des sessions scientifiques spécialisées sur les techniques d'imagerie moderne des tumeurs cérébrales, du cancer du poumon, du système digestif et des hémopathies, ainsi qu'un salon dédié aux derniers équipements médicaux, dont les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et à ultrasons.



Des espaces interactifs, tels que le "village de l'intelligence artificielle" et le "village de la radiologie interventionnelle", aménagés à cette occasion, ont permis aux participants de découvrir les dernières innovations dans ce domaine en constante évolution.