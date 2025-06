Journée nationale de la résistance : Une occasion de se remémorer les épopées héroïques de la lutte pour la liberté et l’indépendance

La commémoration de la Journée nationale de la résistance, célébrée chaque année le 18 juin, constitue une occasion pour se remémorer les épopées héroïques de la lutte pour la liberté et l’indépendance du Maroc, mais aussi pour rendre hommage aux héros et martyrs ayant écrit par leur sang des pages glorieuses de l'histoire du Royaume.



Cette date, qui commémore la disparition du martyr Mohamed Zerktouni et le recueillement du père de la libération, Feu SM Mohammed V sur la tombe de cette figure de proue de la résistance, incarne en effet les valeurs de loyauté et de fidélité aux âmes des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Royaume.



Les Marocains ravivent, ainsi, les souvenirs glorieux des épopées héroïques accomplis sous la conduite de Feu SM Mohammed V, pour rétablir l’indépendance nationale, pour en faire des éléments de consolidation de l'unité nationale et des fondements de la marche de développement dans toutes les régions du Royaume.



A cette occasion, la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche a rappelé, dans un communiqué, que le 18 juin 1954, le héros Mohamed Zerktouni, déterminé à éviter la réclusion et les interrogatoires des forces de l'occupation, s'est donné la mort, inscrivant son nom dans la mémoire de la lutte nationale pour la défense des valeurs suprêmes du Maroc et de ses constantes historiques, enracinées depuis plus de douze siècles.



Dans ce sens, le président de la Fondation, Abdelkrim Zerktouni, a souligné que Mohamed Zerktouni est décédé, digne et invincible comme les montagnes de l’Atlas, après avoir porté des coups douloureux aux forces coloniales, à leurs relais et à tous ceux qui gravitaient dans leur orbite.



Il a indiqué que le martyr ne s’est jamais dérobé pour proclamer la vérité, contrer les manœuvres du colonisateur, et faire échouer ses complots contre les symboles de la souveraineté nationale.



L’exil en 1953 du symbole de la souveraineté nationale, Feu SM Mohammed V, décidé et exécuté par la France, a poussé Zerktouni à riposter fortement, élevant les revendications du peuple marocain au rang d’un cri de vengeance uni pour sa dignité, a-t-il poursuivi.



«Rude, la lutte a été marquée par des affrontements violents et des crimes coloniaux avérés, mais aussi par une volonté nationale inflexible », a-t-il affirmé, notant que la détermination inébranlable a été nourrie de la volonté Royale fidèle à la cause nationale, et celle du peuple qui était attaché à sa souveraineté, à sa liberté, à sa dignité et à son indépendance.



C'est ainsi que s'est déclenchée l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple, qui a fini par contraindre le colonisateur à céder aux revendications nationales, à savoir le retour du Souverain légitime, puis la reconnaissance de l’indépendance du Maroc.



Le président de la Fondation Mohamed Zerktouni a, en outre, rappelé que sur ce chemin, beaucoup sont décédés alors que d’autres ont résisté avec bravoure pour que le drapeau reste élevé, notant, à cette occasion, que le combat national est marqué par les sacrifices des hommes libres, les actes héroïques et les épopées des martyrs.



Comme à l’accoutumée, la commémoration de cet anniversaire est marquée par l’organisation de rencontres avec les anciens résistants à travers le pays, ainsi que de colloques et de conférences pour rappeler les enseignements de cette date, et promouvoir les valeurs de patriotisme et de sacrifice au service de la patrie.