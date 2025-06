Khouribga: le 4e Salon régional de l'économie sociale et solidaire du 15 au 22 juin

La 4e édition du Salon régional de l'économie sociale et solidaire se tiendra du 15 au 22 juin à Khouribga, sous le thème "L'économie sociale et solidaire, pilier essentiel de l'autonomisation économique des populations rurales".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement est organisé par le Conseil de la Région Béni Mellal-Khénifra, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.



Un communiqué des organisateurs indique que le Salon vise à renforcer le rôle des coopératives, associations et artisans, tout en valorisant la richesse culturelle et artistique de la région.



L'édition 2025 de cette manifestation a pour objectif de valoriser et commercialiser les produits locaux issus des différentes provinces de Béni Mellal-Khénifra, témoignant de l'originalité et de la profondeur des savoir-faire marocains, rapporte la MAP.



Elle entend aussi consolider l'économie sociale et solidaire en tant que véritable levier de création d'emplois, de génération de richesse et de dynamisation économique des zones rurales et montagneuses.



À travers des espaces d'échange et de coopération, les acteurs de ce secteur pourront renforcer leurs partenariats, mutualiser leurs expertises et présenter les projets déjà réalisés sur le territoire.



Près de 320 exposants, représentant 170 coopératives productives, de services et artisanales, ainsi que des associations professionnelles, participeront à cette manifestation.



Sur une surface de 5.000 m2, un vaste espace de vente en plein air, conçu selon une approche innovante, accueillera la présentation et la commercialisation des produits.



En outre, une salle de conférences et d'ateliers de formation proposera des rencontres thématiques, tandis qu'un espace dédié aux enfants et une zone de mise en valeur du patrimoine immatériel viendront enrichir l'expérience des visiteurs. Plusieurs soirées artistiques, organisées en marge du Salon, viendront également ponctuer la semaine.



Faisant suite aux succès remportés à Azilal, Béni Mellal et Khénifra, ce Salon confirme l'importance de l'économie sociale et solidaire pour l'autonomisation économique des habitants du monde rural, conclut le communiqué.