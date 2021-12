Le Maroc et le Nigeria collaborent pour la mise en place d'initiatives d'énergie solaire

Le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et le gouvernement de l'État de Jigawa, travaille sur la mise en place d'initiatives d'énergie solaire afin de stimuler l'utilisation de l'énergie dans la zone nord-ouest et dans d'autres régions du pays, a révélé le commissaire de l'État de Jigawa pour les Terres, le Logement et la Planification urbaine et régionale, Sagir Musa Ahmed. M. Ahmed a indiqué que le projet prévu serait implanté dans le conseil local de Gwiwa, zone du gouvernement local de l'État de Jigawa, avec une allocation de terres estimée à 200.000 hectares pour le projet, a rapporté le journal local "The Guardian" dans son édition de vendredi. Selon lui, l'énergie solaire est une initiative du gouvernement marocain, en collaboration avec le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'État de Jigawa, visant à améliorer l'approvisionnement en électricité dans le pays, en particulier dans les États de Zamfara, Jigawa, Katsina et Yobe, a indiqué le journal, ajoutant que le projet devrait contribuer à l'amélioration de la production d'électricité dans les États susmentionnés et dans le pays en général. M. Ahmed a déclaré que dans le cadre du projet proposé, l'administration actuelle s'est engagée et œuvre à la réalisation des objectifs souhaités en raison de son importance. Le commissaire a également précisé que 934.000 hectares de terres avaient également été alloués à des fins industrielles, 934.000 hectares aux institutions étatiques et fédérales, tandis que 192.000 hectares de terres ont été désignés pour l'expansion et la construction d'hôpitaux. "Ce sur quoi nous nous concentrons maintenant est la manière de projeter notre progression au cours des dix prochaines années dans le cadre d'un système d'administration foncière efficace et performant", a-t-il souligné, notant que "notre plan consistait à mettre en place des initiatives d'urbanisme solides dans nos cinq conseils d'émirats afin de créer des villes modernes et développées dans un avenir proche". En ce qui concerne les réalisations, le commissaire a déclaré que le gouvernement de l'État avait délivré plus de 1.920 certificats d'occupation aux propriétaires légitimes par le biais d'une procédure systématique d'administration des terres, en concevant et en approuvant la fourniture de 500 unités de logement dans les principales villes des 27 conseils locaux de l'État de Jigawa.