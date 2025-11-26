Projection du film marocain "Reines" en clôture du festival du cinéma de Bressuire

Le long-métrage "Reines" de la réalisatrice marocaine Yasmine Benkiran a été projeté, samedi, en clôture du festival de Bressuire (Centre-Ouest de la France) "Les jumelages font leur cinéma".



La présentation de ce film, devant une salle réunissant cinéphiles et membres de la communauté marocaine de la région Nouvelle Aquitaine, a été suivie d’un échange interactif permettant d’approfondir les thématiques du film et d’aborder l’évolution du septième art marocain.



S'exprimant à cette occasion, la Consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel, a mis en avant le rôle du Royaume dans la promotion de la culture et du cinéma, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



"Grâce à la vision du Souverain, notre pays connaît un essor cinématographique remarquable : infrastructures modernes, incitations à la création, émergence de talents prometteurs et reconnaissance croissante de nos œuvres dans les festivals du monde entier", a-t-elle souligné, relevant que le cinéma marocain s’affirme ainsi comme un espace de liberté, d’innovation et de profondeur humaine.



Et la diplomate d’ajouter qu'en accueillant un film marocain, "vous contribuez à renforcer les liens d’amitié, de respect et de coopération unissant la France et le Maroc, deux pays portés par une histoire commune et une volonté partagée de promouvoir les valeurs universelles d’ouverture et de fraternité, la culture et l’art constituant des ponts essentiels entre les peuples".



L'acteur associatif Rachid Kouifi, initiateur de l’idée de création du festival de Bressuire, a pour sa part indiqué que l’ambition fondatrice de ce festival vise à offrir un espace durable de visibilité aux œuvres internationales et encourager le dialogue culturel entre les différentes communautés du territoire.



Le film "Reines", dont la projection s'est déroulée en présence du vice-président des jumelages à Bressuire, Pascal Cathelineau, a été accueilli avec enthousiasme par l'assistance.



La présence de productions marocaines dans la programmation du festival depuis 2013 consacre son positionnement au service du rayonnement du cinéma du Royaume en Nouvelle-Aquitaine, reflet de la coopération fructueuse entre les fondateurs de l'évènement, le consulat général du Maroc et les acteurs du septième art.