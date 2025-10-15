Le Conseil de coopération du Golfe réitère ses positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara

Soutien africain



Le Sénégal a réitéré, devant les membres de la 4ème Commission de l'Assemblée générale des Nations unies réunie à New York, son soutien constant à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.



"Ma délégation réaffirme son soutien constant à l’initiative marocaine d’autonomie qualifiée de sérieuse et crédible par l’ONU" et qui jouit d'un large soutien international, a souligné le représentant permanent adjoint du Sénégal auprès de l'organisation multilatérale, l’ambassadeur Diamane Diome.



Le Togo a réitéré également, lundi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme la base "la plus crédible, réaliste et pragmatique" pour aboutir à une solution politique durable au différend régional autour du Sahara marocain.



Intervenant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le chargé d’affaires de la Mission permanente du Togo auprès de l’ONU, Koffi Akakpo, a souligné la conviction de son pays que "l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, constitue la base la plus crédible, réaliste et pragmatique pour parvenir à une solution politique durable" à ce conflit artificiel.



Cette initiative, qui "concilie autonomie locale et respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc", demeure "la meilleure option pour une solution négociée, dans l’esprit de réalisme et de responsabilité".



Le Burkina Faso n’a pas été en reste, en réaffirmant, lundi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.



Intervenant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l’extérieur, l’ambassadeur Hermann Yirigouin Toe, a souligné que son pays soutient le plan marocain d'autonomie qu’il considère comme sérieux et crédible.



Par ailleurs, le Burkina Faso a salué les efforts entrepris par le Maroc en matière de développement, d’infrastructures et d’inclusion sociale au profit des habitants de ses provinces du Sud.