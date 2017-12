Le Barça rêve d'un matelas avant le clasico

Leader invaincu, le FC Barcelone s'est constitué un joli matelas de points en Championnat d'Espagne. Et à une semaine du clasico, l'équipe catalane espère gonfler dimanche contre La Corogne son édredon par rapport au Real Madrid, retenu au Mondial des clubs et dispensé de la 16e journée.

Le calcul est simple: si le Barça (1er, 39 pts) bat le Deportivo, il prendra automatiquement onze longueurs d'avance sur le Real Madrid (4e, 31 pts), champion d'Espagne en titre. De quoi aborder confortablement son déplacement au stade Santiago-Bernabeu le 23 décembre!

Ce week-end, les Madrilènes ne peuvent pas répliquer. Ils sont mobilisés aux Emirats arabes unis pour tenter de conserver la Coupe du monde des clubs, dont ils disputent la finale samedi contre Gremio. Et leur match de Liga contre Leganés a donc été reporté au début de l'année 2018, probablement courant février.

Au Barça d'en profiter, histoire de saper le moral merengue et de préserver son invincibilité cette saison en Liga.

"C'est très compliqué de ne perdre aucun match. Nous sommes heureux de notre dynamique du moment", a souligné cette semaine le capitaine barcelonais Andrés Iniesta. "Nous savons que le reste de la saison sera difficile mais je trouve l'équipe très solide", a ajouté le meneur de jeu, qui semble rétabli d'une contracture à un mollet., rapporte l’AFP.

L'autre enjeu pour le Barça sera d'éviter les blessures et suspensions avant le clasico. Le tout en préservant son avance sur ses deux dauphins, Valence (2e, 34 pts) et l'Atletico (3e, 33 pts).

A Valence, tout a changé en une année. En décembre 2016, le club était aux portes de la zone de relégation avec 12 points seulement en 15 journées. Il en compte quasiment le triple cette saison (34 pts) après avoir réussi son meilleur démarrage depuis 1947-1948.

"Ce qui nous arrive est bien meilleur que ce qu'on pouvait croire ou espérer il y a trois mois", a savouré l'entraîneur Marcelino Garcia Toral le week-end dernier après la victoire face au Celta Vigo (2-1), tout en restant prudent.

"Il est impossible que Valence puisse disputer le titre. Il n'y a pas d'arguments solides, aucun, mais nous rêvons de progresser et de gagner", a-t-il ajouté.

A Eibar samedi, la deuxième meilleure attaque de Liga derrière le Barça sera privée de son meilleur marqueur, l'Italien Simone Zaza (10 buts), suspendu pour accumulation de cartons.

A charge pour d'autres joueurs de reprendre le flambeau, sachant que le Portugais Gonçalo Guedes, prêté par le Paris SG, vient tout juste de retrouver l'entraînement après une opération à un orteil.

L'Atletico Madrid aurait pu être dévasté par son élimination précoce en Ligue des champions. Au contraire, l'entraîneur argentin Diego Simeone semble s'être servi de cette déception pour remobiliser ses joueurs.

Sur les trois dernières journées, l'Atletico a gagné trois fois et comblé quatre de ses dix points de retard sur le leader Barcelone, revenant à six longueurs.

Avec un Valence guetté un jour ou l'autre par l'essoufflement et un Real Madrid qui commence seulement à relever la tête, les "Colchoneros" (Matelassiers) ne seraient-ils pas le principal rival du Barça pour le titre ?

"Notre jeu est bon et nos résultats sont encore meilleurs", s'est réjoui Simeone.

L'"Atleti" a pour lui un calendrier allégé avec l'Europa League, a priori moins exigeante que la C1. Et il enregistrera en janvier le renfort très attendu de Diego Costa et Vitolo.

En attendant, l'attaquant français Antoine Griezmann, remis d'un pépin à une cuisse, a repris jeudi l'entraînement et il faudra voir s'il peut être aligné samedi lors de la réception d'Alavés.

Gare au club basque: il reste sur deux victoires en deux matches depuis la nomination d'Abelardo, son troisième entraîneur cette saison.