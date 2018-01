Le Barça et le Real déroulent

On a retrouvé le Real et son trio "BBC": Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, enfin associés à Karim Benzema, ont secoué Madrid en étrillant La Corogne 7-1 dimanche en Championnat d'Espagne. Et Barcelone, implacable face au Betis Séville (5-0), s'envole en tête: 11 points d'avance!

Pluie de buts pour la 20e journée de Liga, la première de la phase retour... Bale a signé un doublé, Ronaldo aussi, Luis Suarez itou et Lionel Messi a également ajouté deux unités à son bilan de "pichichi" (meilleur buteur) avec 19 buts, soit presque un par match!

Au classement, difficile d'imaginer désormais comment le titre pourrait échapper au Barça (1er, 54 pts). Le leader catalan, toujours invaincu dans cette Liga, a profité des faux-pas de ses deux dauphins ce week-end pour prendre un peu plus le large sur l'Atlético Madrid (2e, 43 pts) et Valence (3e, 40 pts).

Le Real (4e, 35 pts, un match de moins) a pour sa part récupéré la 4e place, la dernière qualificative pour la Ligue des champions, dont l'avait brièvement dépossédé samedi Villarreal (5e, 34 pts). Et cette victoire, acquise avec la manière, fera beaucoup de bien à l'équipe de Zinédine Zidane à trois semaines de son choc européen face au Paris SG mi-février.

"Marquer sept buts ici à la maison, c'est une grosse satisfaction et un soulagement. C'est ce dont on a besoin", a savouré le technicien français en conférence de presse.

C'est le match le plus abouti du Real depuis début décembre, notamment pour Ronaldo, buteur pour la première fois depuis un mois (78e, 84e) avant de sortir le visage en sang en raison d'un coup de pied reçu à la tête.

Le Portugais a d'ailleurs regagné les vestiaires sans attendre la fin du match, poussant la coquetterie jusqu'à constater les dégâts sur l'écran d'un téléphone portable. Il a ensuite reçu quelques points de suture.

Cela faisait quelque temps qu'on n'avait pas vu Madrid se montrer aussi conquérant, malgré l'ouverture du score d'Adrian Lopez (23e) au stade Santiago-Bernabeu.

Peut-être est-ce un effet du retour au 4-3-3, avec le trio "BBC", qui n'avait plus été aligné ensemble depuis neuf mois: Benzema a enfin rejoué après un mois d'indisponibilité, même si son entrée en jeu a été accueillie par les sifflets du public, qui lui reproche un rendement insuffisant.

"Ce sont trois joueurs (...) qu'on n'a pas vu jouer beaucoup cette année ensemble. Ça apporte beaucoup d'énergie aux autres, tout simplement", a souligné Zidane.

Dans le rôle du héros inattendu, il faut signaler la performance de Nacho, joueur de devoir qui déçoit rarement.

Le défenseur, associé à Raphaël Varane en charnière centrale, a signé un doublé de renard des surfaces (32e, 88e) et il a sauvé un but tout fait d'un tacle glissé splendide (69e). De quoi prendre confiance en vue du match face au PSG, où il devrait dépanner comme latéral droit face aux arabesques de Neymar...

A Barcelone, la perte traumatisante de "Ney" l'été dernier n'est plus qu'un lointain souvenir.

Même si l'équipe d'Ernesto Valverde a subi mercredi en Coupe contre l'Espanyol (1-0) sa première défaite depuis août, elle reste inarrêtable en Liga comme l'a prouvé sa victoire pleine d'autorité au stade Benito-Villamarin.

Le seul bémol a été la sortie sur blessure du défenseur belge Thomas Vermaelen, qui a précipité le retour à la compétition du Français Samuel Umtiti (42e). Après une première période cadenassée, Ivan Rakitic a débloqué la situation (59e) puis l'intenable Messi (64e, 80e) et l'épatant Suarez (69e, 89e) ont brillé. Au point que les supporters du Betis, beaux joueurs, ont scandé le nom de Messi.

Et le Barça, qui attend toujours les grands débuts de son onéreuse recrue Philippe Coutinho, a fait un nouveau pas de géant vers le titre de champion d'Espagne.

"Pour nous, cette Liga n'est pas ennuyeuse!, a néanmoins prévenu Valverde. Notre intention est de continuer à aller de l'avant, gagner le plus de matches possibles et ne pas spéculer sur notre avance."