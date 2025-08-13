Lancement à Tanger de la 16ème édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis

La 16e édition des colonies de vacances baptisée "Harat Al Maghariba" au profit des enfants maqdessis, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a été inaugurée mardi à Tanger.



Le camp, qui accueille, jusqu’au 26 août, 50 filles et garçons, âgés de 11 à 14 ans, originaires de la ville d'Al-Qods, a débuté par l’activité de "l’école d’été", organisée au centre culturel Ahmed Boukmakh, au profit d’enfants marocains et palestiniens, sur le thème "Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement".



La cérémonie d’ouverture de cette école s’est déroulée en présence notamment du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echarkaoui, de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc, Jamal Choubaki, ainsi que de plusieurs responsables locaux.



Les activités de cette école sont encadrées par des experts spécialisés dans les domaines de l’éducation aux outils de protection, de l’intelligence artificielle et du divertissement responsable et réglementé par les jeux électroniques, à travers des ateliers interactifs et des applications pratiques.



Cette école réunit 50 enfants d'Al-Qods et 50 enfants marocains, répartis en ateliers thématiques portant sur "l’éducation aux outils de protection", "la découverte des opportunités offertes par l’intelligence artificielle pour développer les connaissances et les perceptions", ainsi que "l’exploration des limites du divertissement responsable et réglementé par les jeux électroniques".



Dans ce cadre, M. Salem Echarkaoui a souligné que le choix de ce thème s’inscrit dans l’effort national déployé par les institutions au Maroc, en Palestine et dans le monde entier, pour sensibiliser la jeunesse aux dangers apparents et cachés des jeux, et à la nécessité d’assurer la protection de ces catégories qui ont besoin d’un accompagnement familial et institutionnel constant.



Il a précisé que le choix du thème des jeux électroniques s’inscrit également dans la stratégie numérique de l’Agence (2024-2027), qui repose sur un incubateur de projets innovants, la plateforme "Bayt Al-Maghrib" pour la documentation et la protection du patrimoine palestinien d'Al-Qods, la plateforme "Dalala" pour le commerce électronique solidaire, une plateforme d’enseignement à distance, une clinique de soutien psychologique, ainsi que l’application "Haya" destinée aux enfants et aux jeunes pour promouvoir les valeurs et les vertus d’Al-Qods.



S’agissant de la présente édition du camp d’été pour les enfants maqdessis, M. Echarkaoui a indiqué que l'édition "Harat al Maghariba" sera avant tout une édition de jeux, de loisirs et de détente, mais aussi un moment d’éducation, de culture et de savoir, incarnant les principes marocains et les valeurs de la famille et de la communauté, fondées sur l’affection, la compassion et la coexistence, dans le respect mutuel et le rejet de la division, de la violence et de l’extrémisme.



De son côté, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine au Maroc a souligné que les efforts déployés pour organiser ce camp d’été pour les enfants d'Al-Qods constituent une preuve importante de l’intérêt et du Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, qui considère la cause palestinienne comme une cause centrale pour le Maroc.



Il a ajouté que le choix de nommer cette édition "Harat al Maghariba" témoigne également du partenariat authentique entre le Maroc et la Palestine, affirmant que ce partenariat et la relation entre le Maroc et Al-Qods sont d’autant plus solides qu’ils sont historiques et font partie des constantes marocaines.



Après avoir rappelé les efforts concrets et de terrain fournis par l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour soutenir la résilience des Maqdessis, l’ambassadeur palestinien a salué l’aide humanitaire et médicale urgente que Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, a ordonné d’envoyer au peuple palestinien, notamment aux habitants de Gaza.



Le programme de cette édition, organisée avec le soutien et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - secteur de la Jeunesse, comprend des compétitions artistiques et sportives opposant les enfants maqdessis et marocains, ainsi que des visites touristiques dans les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, où ils découvriront les monuments historiques et prendront connaissance de plusieurs projets importants en cours dans le Royaume.