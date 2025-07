La traditionnelle retraite aux flambeaux égaye la ville de Tétouan avec des parades épatantes

À l’occasion du 26ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI, la ville de Tétouan a vibré, mercredi soir, au rythme de festivités grandioses, rehaussées par la traditionnelle retraite aux flambeaux, un spectacle pyrotechnique éblouissant, et un concert de l’Orchestre symphonique royal.



Le coup d’envoi des célébrations a été donné depuis la place El Mechouar, avec des performances impressionnantes assurées par les formations de musiciens, d'infanterie, de cavaliers et de porteurs de flambeaux de la Garde royale.



Ces performances, empreintes de solennité et de grâce, ont transporté les habitants et visiteurs de la ville dans une ambiance patriotique, rythmée par des mélodies inspirées du riche répertoire des chants nationaux.



Le public, venu en grand nombre, a été conquis par l’harmonie et la coordination parfaites des représentations, magnifiées par la fanfare de la Garde royale.



Les tableaux artistiques présentés ont mis en lumière l’authenticité et la richesse d’une tradition marocaine unique, suscitant l’admiration et l’enthousiasme des spectateurs.



La célébration s’est poursuivie avec la participation des Forces royales air, ainsi que des formations musicales de la Gendarmerie royale et de la Marine royale, qui ont interprété plusieurs chants patriotiques repris en chœur par des milliers de spectateurs, créant un moment d’unité et d’émotion collective.



Partant de la place El Mechouar jusqu’à la place Moulay El Mehdi, les formations prenant part à cette procession, à leur tête les porteurs de flambeaux, ont traversé l'Avenue Mohammed V de Tétouan, diffusant au passage une atmosphère festive et empreinte d’un profond attachement des Marocains à leur patrie. Parmi les chants patriotiques entonnés figure "Nidaa El Hassan" qui a particulièrement galvanisé la foule.



Les festivités ont atteint leur apogée avec un spectaculaire feu d’artifice, avant de se conclure en beauté à la place Moulay El Mehdi, où l’Orchestre symphonique royal a enchanté le public avec un concert revisitant les grands classiques du jazz.



Cet événement musical d’exception, organisé dans le cadre des célébrations de la Fête du Trône, a été l'occasion pour l’Orchestre symphonique royal d’offrir au public de la Colombe blanche des interprétations raffinées et revisitées des œuvres les plus célèbres de ce genre musical, alliant virtuosité et modernité.