Vendredi 31 Octobre 2025

La ministre des AE de l'Eswatini réaffirme à Laâyoune le soutien de son pays au Plan d'autonomie
La ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume d’Eswatini, Pholile Dlamini Shakantu, a réaffirmé, mercredi à Laâyoune, le soutien ferme et constant de son pays au Plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain, saluant la dynamique de développement soutenu que connaissent les Provinces du Sud du Royaume.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite au Consulat général de l’Eswatini à Laâyoune, ouvert en octobre 2020, la cheffe de la diplomatie eswatinienne a souligné que cette représentation diplomatique, parmi les premières ouvertes dans la capitale du Sahara marocain, traduit la solidité des liens d’amitié entre les deux Royaumes et leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines.

"En venant ici, nous avons tenu à visiter notre consulat à Laâyoune, symbole de notre proximité avec le Maroc et de notre volonté d’élargir notre coopération commerciale, culturelle et touristique", a affirmé la ministre dans cette déclaration, en présence du Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Elle a ajouté que son pays veut inciter les opérateurs économiques eswatiniens à explorer les opportunités offertes par les Provinces du Sud du Maroc, qui connaissent un essor remarquable grâce aux projets structurants lancés sous la Sage Conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La diplomate a également mis en avant l’importance du rapprochement entre les peuples africains, à travers la coopération Sud-Sud, en insistant sur le rôle du Maroc en tant qu’acteur clé du développement à l’échelle continentale.

Mme Dlamini Shakantu a co-présidé, à Rabat, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les travaux de la première session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.


