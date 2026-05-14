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La dépouille du second militaire américain porté disparu à Cap Draa retrouvée


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Jeudi 14 Mai 2026

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La dépouille du second militaire américain porté disparu à Cap Draa retrouvée
Les opérations de recherche intensives menées par les Forces Armées Royales (FAR) conjointement avec les Forces armées américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 12 mai 2026, le second militaire américain, porté disparu depuis le 2 mai 2026 au niveau d'une falaise à Cap Draa.

Le corps a été repéré approximativement à 16h40 et repêché vers 18h07 à 500 mètres du lieu de l'incident par les éléments des FAR, de la Protection civile et des Forces armées américaines suite aux efforts continus des ressources déployées, entre autres des équipes terrestres, maritimes et aériennes, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

D’après les premiers éléments d’enquête, il s’agit bien de la Militaire des Rangs Mariyah Symone Collington.
La dépouille de la défunte a été transférée à la morgue de l’Hôpital Militaire Moulay El Hassan à Guelmim, conformément à la procédure établie.

A l’issue d’une cérémonie de levée des corps organisée à l'aéroport militaire de Guelmim en hommage aux deux militaires américains décédés, les dépouilles ont été rapatriées dans la nuit du 12 mai 2026 à bord d'un avion militaire américain, conclut le communiqué.


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