Le CNDH porté à la tête d'un groupe de travail international sur l'IA

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Atelier sur les médias au profit des participants à la 6e Session de la simulation du Sommet des enfants pour Al-Qods
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Participation du Maroc à la réunion du comité exécutif de l'Association internationale des autorités anticorruption
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Sa Majesté le Roi adresse un Ordre du jour aux Forces Armées Royales
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Une délégation marocaine prend part à un séminaire de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
La candidature du CNDH a été endossée à l'unanimité par les représentants des institutions des pays membres du Groupe (Togo, Gabon, Bénin, Belgique, France, Maroc), indique un communiqué du Conseil.
L'appui apporté au Conseil national des droits de l'Homme pour présider le groupe de travail sur l'IA s'explique par son expertise et les travaux qu'il a réalisés sur les thématiques des droits humains, des espaces numériques et de l'intelligence artificielle, précise la même source.
Le CNDH a accueilli, en décembre 2025, le congrès et la conférence internationale sur l'IA organisés par le Réseau qui regroupe 29 institutions nationales des droits de l’Homme, rappelle le communiqué.