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Le CNDH porté à la tête d'un groupe de travail international sur l'IA


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Jeudi 14 Mai 2026

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Le CNDH porté à la tête d'un groupe de travail international sur l'IA
Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a été élu, mercredi, à la présidence du Groupe de travail sur l'intelligence artificielle relevant du réseau des institutions nationales des droits de l’Homme de l'espace francophone.

La candidature du CNDH a été endossée à l'unanimité par les représentants des institutions des pays membres du Groupe (Togo, Gabon, Bénin, Belgique, France, Maroc), indique un communiqué du Conseil.
L'appui apporté au Conseil national des droits de l'Homme pour présider le groupe de travail sur l'IA s'explique par son expertise et les travaux qu'il a réalisés sur les thématiques des droits humains, des espaces numériques et de l'intelligence artificielle, précise la même source.

Le CNDH a accueilli, en décembre 2025, le congrès et la conférence internationale sur l'IA organisés par le Réseau qui regroupe 29 institutions nationales des droits de l’Homme, rappelle le communiqué.


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