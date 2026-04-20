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Port Dakhla Atlantique : Une délégation espagnole explore les perspectives de coopération portuaire

Jeudi 14 Mai 2026

Port Dakhla Atlantique : Une délégation espagnole explore les perspectives de coopération portuaire
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Une importante délégation espagnole conduite par le président de l'Autorité portuaire de Tarragone, Santiago José Castella, a effectué, mardi, une visite au chantier du port Dakhla Atlantique, dans le cadre d’une mission visant à explorer les opportunités de coopération dans les domaines du transport maritime et de la logistique.

Lors de cette visite, la directrice de l'aménagement du port Dakhla Atlantique, Nisrine Louzzi, a présenté un exposé exhaustif sur les composantes du projet, ses caractéristiques techniques ainsi que sur ses enjeux économiques, mettant en avant sa place parmi les grands chantiers structurants destinés à renforcer le positionnement du Royaume sur sa façade atlantique et à accompagner son ouverture sur son environnement africain et international.

Cette visite a permis à la délégation espagnole de s’informer de l’état d’avancement des travaux et de prendre connaissance de la vision encadrant la réalisation de cette infrastructure portuaire de nouvelle génération, conçue pour soutenir les activités commerciales, industrielles et logistiques et renforcer l’attractivité économique de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Les membres de la délégation ont, de leur côté, présenté les principales caractéristiques du système portuaire espagnol, avec un accent particulier sur l’expérience du port de Tarragone, l’un des principaux ports industriels et commerciaux de la façade méditerranéenne espagnole.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de l’échange d’expertises, du développement des pratiques professionnelles et de l’exploration des opportunités de partenariat.

Organisée par l’Agence nationale des ports, cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme professionnel comprenant également des rencontres avec des représentants de Nador West Med ainsi qu’une visite au Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Ce programme reflète une volonté commune de renforcer les mécanismes de dialogue et de coopération entre le Maroc et l’Espagne dans un secteur considéré comme un levier stratégique pour le commerce, l’investissement et la connectivité entre les espaces méditerranéen et atlantique.

La visite de la délégation espagnole au chantier du port Dakhla Atlantique illustre l’intérêt croissant suscité par ce projet stratégique, appelé à jouer, après son entrée en service, un rôle central dans le soutien des échanges commerciaux, le renforcement de l’intégration économique africaine et la consolidation de la position du Maroc en tant qu’acteur logistique et portuaire majeur sur la façade atlantique africaine.

Libé
Jeudi 14 Mai 2026

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Tags : délégation espagnole, perspectives de coopération portuaire, Port Dakhla Atlantique

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