La barre plus que symbolique des 1000 cas jours de nouveau franchie

En début de semaine, dans ces mêmes colonnes, on s'émouvait des quelques mille cas Covid+ recensés en 48 heures, le week-end dernier. Alors on vous laisse imaginer notre angoisse à la lecture du bilan épidémiologique de mardi, faisant état de la détection de 1.177 nouveaux cas en 24 heures. Puis, on a pris connaissance des déclarations du ministère de la Santé britannique. Et là, tout est devenu un peu moins stressant et moins préoccupant. En fin, en partie. Certes, on grossit quelque peu le trait, mais quand on compare la quiétude avec laquelle le nouveau ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, décrypte la flambée des infections dans son pays, et la situation épidémiologique dans le Royaume, difficile de voir la vie uniquement en noir et l’avenir en pointillé de ce côté-ci de la Méditéranée. D’autant que le Maroc et le Royaume-Uni ont opté pour le même vaccin (AstraZeneca). En effet, Sajid Javid a maintenu lundi dernier l’objectif du gouvernement britannique de lever le 19 juillet les dernières restrictions face au coronavirus encore en vigueur en Angleterre, et ce en dépit de la hausse du nombre des contaminations. « Nous ne voyons pas de raisons d’aller au-delà du 19 juillet dans le maintien des dernières restrictions”, a déclaré Sajid Javid, lors de sa première intervention devant les députés en tant que ministre de la Santé, après avoir remplacé Matt Hancock, épinglé pour avoir enfreint les restrictions sanitaires après la révélation par la presse d’une liaison avec une conseillère. Ainsi donc, le Royaume-Uni s'apprête à faire table rase du passé pour retrouver une liberté dont les prémices sont apparues lors des rencontres de l’Euro 2020 disputées dans le temple du football britannique, Wembley, avec des gradins quasiment pleins à craquer. La forte accélération de la propagation du variant Delta n’y a rien fait (22.000 nouveaux cas enregistrés). Mais ce scénario n’est pas gravé dans le marbre et il est encore moins transposable au Maroc où le civisme et le sens des responsabilités collectives ne sont pas l’atout premier de la population. Et la discipline dans l’application des gestes barrières et autres mesures préventives, encore moins. Sans oublier des états d’avancement disparates en termes de campagne de vaccination. Si au Maroc, un peu moins d’un tiers des citoyennes et citoyens ont complété leur schéma vaccinal avec deux doses(9.194.976), le Royaume-Uni en est à plus de la moitié de sa population. En somme, il n’est pas totalement judicieux de comparer les deux pays. Mais en même temps, il est impossible de ne pas s’étonner de la légèreté avec laquelle les autorités sanitaires britanniques accueillent la flambée des cas Covid+. Un décalage qui fait jaser au Maroc.Et pas qu’un peu. Provoquant des débats endiablés qui ont le don de minimiser la gravité de la situation. Rappelons que 56 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis entre lundi et mardi. Parmi l’ensemble des cas sévères, 9 sont sous intubation et 141 sous ventilation non invasive. Sans oublier les sept vies envolées portant le total à 9.336 décès. Heureusement, les motifs de satisfaction ne manquent pas. A commencer par l’avancée de la campagne de vaccination, avec 10.160.373 personnes vaccinées en une dose et 9.194.976 en deux doses, mais aussi les 856 nouvelles guérisons annoncées. Une bonne nouvelle surtout depuis que la «Public Health England» a assuré que si le variant Delta est le plus contagieux de tous, il demeure moins létal que les variants anglais et sud-africain.