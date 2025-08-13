SM le Roi félicite le Président de la République gabonaise à l’occasion de la fête nationale de son pays


Libé
Lundi 18 Août 2025

SM le Roi félicite le Président de la République gabonaise à l’occasion de la fête nationale de son pays
Autres articles
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République gabonaise, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi adresse à M. Oligui Nguema Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur, le bien-être et la prospérité du peuple gabonais.

"Le Royaume du Maroc attache un soin particulier à promouvoir les liens fraternels d’amitié qui l’unissent à la République gabonaise. Je vous assure, à cet effet, de Ma détermination ferme et constante à œuvrer avec Votre Excellence au renforcement de l’étroite coopération entre nos deux pays", affirme le Souverain.


Lu 110 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS