SM le Roi félicite le Président de la République gabonaise à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République gabonaise, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi adresse à M. Oligui Nguema Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur, le bien-être et la prospérité du peuple gabonais.



"Le Royaume du Maroc attache un soin particulier à promouvoir les liens fraternels d’amitié qui l’unissent à la République gabonaise. Je vous assure, à cet effet, de Ma détermination ferme et constante à œuvrer avec Votre Excellence au renforcement de l’étroite coopération entre nos deux pays", affirme le Souverain.