La 2ème édition du Festival Ciné Plage s'invite à Tanger

La 2ème édition du Festival Ciné Plage, qui sillonne plusieurs villes du Royaume, s'est invité samedi soir à Tanger.



Ayant pour objectif de rapprocher le 7e art du grand public en proposant des projections gratuites de films marocains en plein air, cet événement, qui fait étape deux jours durant dans la ville du détroit, met à l’honneur la diversité et la créativité du cinéma national, tout en offrant un moment de partage culturel accessible à tous.



Les projections cinématographiques ont été précédées par des performances artistiques, incluant des spectacles musicaux et des animations culturelles, offrant ainsi aux spectateurs une expérience immersive mêlant cinéma, musique et patrimoine vivant.



Cette première journée a été ensuite marquée par la projection de deux films marocains, à savoir le film "L'Batal" de Omar Lotfi, qui narre l'histoire de Ali, un acteur amateur, qui se retrouve dans une situation e trange apre s avoir poste un selfie compromettant sur les re seaux sociaux, suivi du film "Marche Verte", un film de Youssef Britel qui relate l'histoire de Massira, femme ne e le jour de cet e ve nement historique et de la manière dont sa me re, Zhor, a risque sa vie pour accoucher sur les terres de son de funt mari, dans les dunes occupe es du Sahara marocain.



La deuxième soirée proposera le film "404.01" de Younes Reggab, centré sur Amna, une jeune chirurgienne confrontée à un mystérieux marché avec une voix venue du futur, ainsi que "Atoman" d’Anouar Moatassim, premier film de super-héros marocain, mettant en scène Hakim Imlil, hacker doté de pouvoirs extraordinaires hérités de ses ancêtres.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Manal Chihi, directrice régionale du département de la communication à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué que cet événement s'inscrit dans une démarche qui vise à offrir des projections cinématographiques en plein air dans le cadre d’une expérience agréable et gratuite.



Elle a précisé, dans ce sens, que l’objectif principal du festival est de célébrer le cinéma marocain dans des lieux accessibles à tous, tout en mettant en valeur la diversité culturelle et artistique de chaque ville.



Organisé par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la communication, le festival se poursuit jusqu'au 30 août, faisant étape dans les villes de Rabat (22-23 août), Agadir (22-23 août), Essaouira (29-30 août), et Dakhla (29-30 août).