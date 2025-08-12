Le dirham s'apprécie de 1,3% vis-à-vis du dollar américain entre juin et juillet 2025

Le dirham s'est apprécié de 1,3% vis-à-vis du dollar américain et s’est déprécié de 0,2% face à l’euro entre les mois de juin et de juillet 2025, ressort-il de la récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de Bank Al-Maghrib (BAM).



Ces évolutions interviennent dans un contexte où l’euro s’est apprécié de 1,5% par rapport au dollar américain, indique BAM, faisant savoir qu'aucune séance d’adjudications de devises n’a été tenue depuis décembre 2021.



Sur le marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirhams a atteint 23,1 milliards de dirhams (MMDH) en juillet 2025, en baisse de 48,2% par rapport à la même période une année auparavant.



S’agissant des opérations des banques avec leur clientèle, leur volume s’est chiffré en juillet à 41,4 MMDH pour les achats au comptant et à 23,3 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 37,7 MMDH et 17,9 MMDH un an auparavant.



Quant aux ventes, elles ont porté sur des montants de 41,2 MMDH pour celles au comptant, après 36,9 MMDH, et de 2,2 MMDH pour celles à terme, contre 1,9 MMDH un an auparavant.

