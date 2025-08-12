Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Le dirham s'apprécie de 1,3% vis-à-vis du dollar américain entre juin et juillet 2025

Lundi 18 Août 2025

Le dirham s'apprécie de 1,3% vis-à-vis du dollar américain entre juin et juillet 2025
Autres articles
Le dirham s'est apprécié de 1,3% vis-à-vis du dollar américain et s’est déprécié de 0,2% face à l’euro entre les mois de juin et de juillet 2025, ressort-il de la récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces évolutions interviennent dans un contexte où l’euro s’est apprécié de 1,5% par rapport au dollar américain, indique BAM, faisant savoir qu'aucune séance d’adjudications de devises n’a été tenue depuis décembre 2021.

Sur le marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirhams a atteint 23,1 milliards de dirhams (MMDH) en juillet 2025, en baisse de 48,2% par rapport à la même période une année auparavant.

S’agissant des opérations des banques avec leur clientèle, leur volume s’est chiffré en juillet à 41,4 MMDH pour les achats au comptant et à 23,3 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 37,7 MMDH et 17,9 MMDH un an auparavant.

Quant aux ventes, elles ont porté sur des montants de 41,2 MMDH pour celles au comptant, après 36,9 MMDH, et de 2,2 MMDH pour celles à terme, contre 1,9 MMDH un an auparavant.
 

Libé

Lu 68 fois

Tags : dirham, dollar américain, juin et juillet 2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Hausse remarquée des recettes douanières

15/08/2025 - Alain Bouithy

Finance publique : Le déficit budgétaire s’accentue à fin juillet 2025

13/08/2025 - Alain Bouithy

Les villes intelligentes, catalyseurs d’un nouvel essor territorial au Maroc

15/08/2025 - Libé

Ligne maritime Agadir- Dakar : Un projet qui stimulera les échanges bilatéraux et panafricains

15/08/2025 - Libé