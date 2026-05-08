Libération

La Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797

Lusaka salue la Vision Royale et les initiatives en faveur de l’Afrique


Libé
Vendredi 8 Mai 2026

La Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797
Autres articles
La République de Zambie a réaffirmé, jeudi, sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la marocanité du Sahara.
Elle a également salué l’adoption historique le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797, qui consacre dans le cadre de la souveraineté marocaine le plan d’autonomie proposé par le Royaume du Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Zambie, Mulambo Haimbe, en visite de travail au Maroc.

M. Haimbe a également exprimé le soutien de son pays aux efforts des Nations unies pour parvenir à un règlement de ce différend régional, ainsi qu'au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, le considérant comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour le règlement de cette question.
Il a, par ailleurs, souligné que cette initiative constitue une base pragmatique et constructive en vue de parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable.

Pour sa part, M. Bourita a salué l’évolution positive des relations entre les deux pays frères au cours des dernières années, favorisée notamment par l’ouverture, en octobre 2020, de l’ambassade de Zambie à Rabat et de son consulat général à Laâyoune.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie a salué les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration régionale et du développement en Afrique, mettant notamment en avant l’importance de l’Initiative des Etats africains atlantiques ainsi que de l’Initiative Royale pour le Sahel.

Ces initiatives visent à renforcer l’intégration régionale, à améliorer la connectivité entre les pays africains et à faciliter l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, a précisé le chef de la diplomatie zambienne en visite de travail dans le Royaume.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à Rabat à l’issue des entretiens entre M. Haimbe et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.
A cette occasion, les deux ministres ont salué la dynamique de coopération Sud-Sud impulsée par le Royaume, considérée comme un levier essentiel pour le renforcement de la solidarité africaine et la promotion d’un développement partagé et durable.

Ils ont, en outre, exprimé leur volonté commune de renforcer leur coordination au sein des instances régionales et internationales, afin de consolider davantage cette coopération et d’en maximiser l’impact au service des intérêts du continent africain.

Libé
Vendredi 8 Mai 2026

Lu 117 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS