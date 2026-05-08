Le derby à l’affiche de la 20ème manche du championnat

La Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end et lundi pour le compte de la 20ème journée qui sera marquée par le derby casablancais Raja-Wydad. Un choc programmé ce samedi à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V et qui sera, hélas, à huis clos.



Une confrontation qui intervient à un moment où la machine du Raja tourne à plein régime, des performances qui ont conduit le club en tête du classement avec 39 unités au compteur. Alors que le rival wydadi, qui espère avoir dépassé son passage à vide après sa victoire sur le CODM, aura à cœur de retrouver le plus tôt possible la cadence menant à bon port.

Et ça commence dès ce soir devant un Raja pas prêt à lâcher du lest, ce qui promet une confrontation de bonne facture, à moins que l’importance de l’enjeu n’affecte la qualité du jeu.



Cette 20ème manche, qui annonce l’entame du dernier tiers de la Botola, se poursuivra dimanche avec la programmation de quatre rencontres, à savoir IRT-DHJ (17h00), CODM-RSB (19h00), UTS-MAS (19h00) et HUSA-AS FAR (21h00).

Lundi, trois matches sont à l’ordre du jour : OCS-FUS (17h00), USYM-KACM (19h00) et RCAZ-OD (21h00).



T.R