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L'AS FAR tenue en échec par l’OCS

La RSB s’en tire à bon compte

Vendredi 8 Mai 2026

L'AS FAR tenue en échec par l’OCS
L'AS FAR tenue en échec par l’OCS
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L'AS FAR a été tenue en échec à domicile par l'Olympic Safi (1-1), en match de la 19è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé jeudi.

Les Militaires ont ouvert le score à la 57è minute par Mohcine Bouriga, avant que Karmoune Faraji n'égalise pour l'OCS à la 70è minute, en transformant un penalty.
Ce nul empêche l'AS FAR de rejoindre le Raja en tête du classement et reste 3è avec 37 points. L'Olympic Safi rejoint l'Union Touarga à la 14è position avec 13 unités.

Quant à la Renaissance sportive de Berkane, elle s'est imposée à domicile face à l'Union Touarga (4-3).
Les quatre buts des Berkanis ont été signés Rayane Aabid (15è), Youssef Mehri (40è), Paul Valère Bassène (44è) et Zineddine Machach (89è). Les buts des visiteurs ont été inscrits par Mehdi Eshabi, auteur d'un doublé (22è, 81è) et Nasreddine Moustaghfir (25è).

Après cette victoire, la RSB occupe la 5è place avec 34 points, alors que l'UTS est 14è avec 13 unités.
De son côté, le Difaâ El Jadida a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir (2-2).
Les deux buts des visiteurs ont été inscrits par Baba Bello Ilou (22è, 80è). Abdellah Ziani a égalisé pour les locaux en inscrivant un doublé (24è, 90è).

A l’issue de ce nul, le DHJ occupe la 6è place avec 28 points. Le HUSA est 10è avec 20 unités.
A rappeler que le bal de cette journée a été ouvert mercredi par trois rencontres. Le FUS a été accroché par l’IRT (1-1), le WAC a battu le CODM (2-0), tout comme le Raja qui a surclassé en déplacement le MAS (0-2).
Cette manche devait être clôturée vendredi par les confrontations Olympique Dcheira-Union Yaacoub El Mansour et Kawkab Marrakech-Renaissance Zemamra.
 

Libé
Vendredi 8 Mai 2026

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Tags : AS FAR, OCS, RSB

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