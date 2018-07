La RFEF salue la proposition de la FRMF d’accueillir la Super coupe d’Espagne à Tanger

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a salué vendredi la proposition faite par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) de jouer au stade de Tanger le match de la Super coupe d’Espagne devant opposer les clubs du FC Barcelone et du FC Séville.

"La RFEF remercie la Fédération Royale marocaine de football pour son intérêt et sa collaboration en mettant à sa disposition le stade de Tanger" pour abriter le prochain match de la Super coupe d’Espagne, indique la Fédération espagnole dans un communiqué.

La même source indique qu’une réunion a été tenue jeudi entre la RFEF, le FC Barcelone et le FC Séville pour se mettre d’accord sur la date et le lieu du match de la Super coupe 2018.

La Fédération espagnole a proposé, lors de cette réunion, aux deux équipes de disputer, le 12 août prochain, la Super coupe d’Espagne en un seul match, dans un terrain neutre, au lieu d’un aller-retour.

La même source a fait savoir que le FC Barcelone s’est montré favorable à cette proposition, tandis que le club de la capitale andalouse a opté pour le maintien de la formule actuelle de jouer la Super coupe en un match aller-retour.

Devant cette situation, la RFEF soumettra cette question à une réunion de son comité de direction, prévue le 9 juillet.