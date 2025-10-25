La France réitère sa position intangible soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara

-
Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot font le point sur le partenariat d’exception renforcé qui lie le Maroc et la France
Projet de loi 59.24 : Le chantier inachevé de l’enseignement supérieur marocain
Ambitieux quoique vulnérable, le PLF 2026
Le Cambodge affirme son soutien au plan marocain d’autonomie et à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume
"Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui suscite un consensus international de plus en plus large, reste la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies", relève le communiqué. Dans ce contexte, "la France est résolument engagée aux Nations unies en faveur d’un règlement politique définitif de cette question", a ajouté le Quai d’Orsay.