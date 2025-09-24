La Chabiba Ittihadia réitère son soutien à la Palestine et fustige la gestion titubante du gouvernement

Le Bureau national de la Jeunesse ittihadie a tenu le dimanche 21 septembre 2025 au siège central de l’Union socialiste des forces populaires à Rabat sa réunion ordinaire en présentiel mais aussi par le biais de la visio-conférence.



L’ouverture de cette rencontre a été actée par une allocution prononcée par le secrétaire général de la Chabiba Ittihadia, Fadi Ouakili El Assraoui, dont l’exposé d’orientation s’est articulé autour des derniers développements internationaux survenus ayant influencé la politique diplomatique mondiale et des incidences directes de ce contexte sur le Royaume du Maroc à l’ombre du marasme social qui sévit du fait du titubement du gouvernent tripartite de l’incursion, marqué depuis le début de son mandat par l’absence de tout engagement pouvant traduire les fausses promesses électoralistes scandées lors des dernières échéances.



Dans ce sillage et à l’issue d’un débat exhaustif animé par le Bureau national de la J-USFP et focalisé sur les dernières mutations organisationnelles, mettant l’accent sur nombre de problématiques suscitant l’intérêt de la jeunesse marocaine du fait de la pertinence de ses responsabilités historiques, le Bureau national a souligné ce qui suit.



1-La réitération de sa solidarité inconditionnelle et de principe avec la lutte héroïque du peuple palestinien face à l’occupation agressive israélienne, en renouvelant l’engagement de la Chabiba Ittihadia, en conformité avec la position constante de l’Union socialiste des forces populaires quant au soutien de la question palestinienne considérée, par ailleurs, comme une cause nationale, soutien qui perdurera jusqu’à l’arrêt du génocide israélien, de l’exclusion et de l’affamation dont pâtit la population résistante de Gaza.



2-Concernant la situation économique et sociale, la J-USFP déplore les échecs cumulés et répétitifs du gouvernement et manifestes notamment en matière d’emploi exacerbant les souffrances des jeunes et exaspérant le volume du chômage et le désespoir dans les milieux de la jeunesse.



Là-dessus, dans cette veine, la J-USFP alerte de la détérioration des services de la santé publique et la persistance de l’absence de véritables réformes à même de préserver la dignité des citoyens et garantir leur droit aux soins dans les hôpitaux publics à travers l’ensemble du territoire national du fait de l’indigence du gouvernement quant au dossier de la santé publique et son échec en matière de mise en œuvre des fondements de l’Etat social auquel Sa Majesté le Roi accorde une importance capitale…



3-La situation de l’enseignement :

Le Bureau national de la J-USFP fustige le grand chaos qui pénalise l’actuelle rentrée universitaire, traduisant l’absence d’une vision gouvernementale claire en matière de révision du système universitaire public et de garantie des conditions d’excellence et d’équité.



Là-dessus la J-USFP réitère son attachement à la gratuité de l’enseignement, compte tenu qu’elle est un acquis constitutionnel irrémédiable.



4-Les questions de la jeunesse et l’action politique.

Le Bureau national relève avec amertume la persistance de l’exclusion par le gouvernement des instances partisanes des jeunesses, traduite par le manque d’intérêt quant aux revendications de soutien et aux outils préconisés d’action alors que le pays éprouve le besoin de l’implication de la jeunesse en tant que levier essentiel pour la démocratie et le développement.



5-Le Bureau national de la J-USFP rend un vibrant hommage aux jeunes pour leur engagement et leur contribution à la réussite des congrès provinciaux du parti tout en mettant en avant leur adhésion sérieuse et optimale à la préparation du 12ème Congrès national, attachés constamment au déploiement au service de la patrie et du parti.



6-Le Bureau national annonce le lancement de la préparation de la commémoration du cinquantième anniversaire de la création de la Chabiba Ittihadia qui sera couronnée par un événement qui soit compatible avec l’histoire prestigieuse de l’organisation.

Et de conclure en invitant l’ensemble des jeunes militants ittihadis à l’adhésion responsable à la défense des causes du peuple marocain mais également à l’intensification de la mobilisation tous azimuts pour l’édification d’une jeunesse solide, fidèle aux valeurs et principes de l’Union socialiste des forces populaires.



Rachid Meftah



