Yassir Zabiri dans le viseur de Rennes

Lundi 2 Février 2026

Autres articles
L'avant-centre marocain Yassir Zabiri, champion du monde U20 avec les Lionceaux de l’Atlas, fait partie des cibles du Stade Rennais en Ligue 1 pour remplacer son attaquant Kader Meïté, rapporte vendredi le journal sportif "L'Equipe".

Le club breton pourrait passer à l'action concernant le jeune talent de 20 ans, sous contrat avec le club portugais de FC Famalicao jusqu'en 2028, souligne le quotidien français, relevant que Zabiri "peut jouer aux trois postes offensifs".

Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football, le Lionceau marocain avait inscrit un doublé en finale contre l'Argentine en octobre dernier lors de la Coupe du monde U20, une compétition dont il avait terminé deuxième meilleur joueur.

En fin de mercato hivernal, le Stade Rennais vient de boucler le transfert de sa pépite Kader Meité (18 ans) au club saoudien Al-Hilal, en contrepartie de plus de 30 millions d'euros.

Auteur de cinq buts et d'une passe décisive pendant le tournoi mondial, Yassir Zabiri a changé de statut à son retour en club en disputant plusieurs matches en D1 portugaise (4 buts).

Engagé avec Famalicao depuis août 2024 pour une durée de quatre saisons, il a petit à petit gagné la confiance de la direction du club avant de s'illustrer avec la sélection nationale des moins de 20 ans.

Lors du mondial U20 au Chili, Zabiri a terminé co-meilleur buteur du tournoi et deuxième meilleur joueur derrière son équipier Othmane Maamma, symbolisant par un excellent niveau de performance ce triomphe mondial historique.

Lu 185 fois

Tags : Rennes, Yassir Zabiri

