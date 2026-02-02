Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1129)

Botola Pro D1 "Inwi" : Victoire du Hassania d’Agadir face à l'Union Yaacoub El Mansour

Matchs nuls pour CODM-UTS et DHJ-MAS

Lundi 2 Février 2026

Le Hassania d'Agadir s'est imposé à domicile face à l'Union Yaacoub El Mansour (2-0), en match de la 10ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé samedi.
Les buts des représentants de la capitale de Souss ont été inscrits par Baba Ilou (45e+2) et Ismail Sayad 18e (C.S.C).

Cette victoire permet au HUSA de grimper à la 10ème place avec 10 points, alors que l'Union Yaacoub El Mansour stagne à la 14e position avec 6 unités, exaequo avec l'Union Touarga.

Le COD Meknès et l'Union Touarga se sont, quant à eux, quittés sur un nul (1-1), en match comptant pour la même journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé samedi au Stade d'honneur de Meknès.

Le CODM a ouvert le score par Karim El Bounagat à la 63ème minute du jeu, avant que Younes Dahmani n'égalise pour les visiteurs (87e).

Après ce nul, le CODM rejoint provisoirement le Raja de Casablanca à la 4ème place avec 16 points, alors que l'Union Touarga (7 points) est 12ème avec le Kawkab de Marrakech et le FUS de Rabat.

Pour leur part, le Difaâ El Jadida et le Maghreb de Fès se sont neutralisés (0-0), samedi soir au Stade El Abdi.
Après ce nul, le MAS rejoint le Wydad de Casablanca (8 matchs) en tête du classement avec 20 points. Le DHJ reste 6ème avec 13 unités.

