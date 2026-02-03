Premier League : Arsenal en patron, Chelsea à réaction, Konaté plein d'émotions

Le leader Arsenal a chassé les doutes naissants à Leeds (4-0), Chelsea est revenu de très loin contre le relégable West Ham (3-2) et Liverpool a surclassé Newcastle (4-1) grâce aux buts de ses Français, Hugo Ekitiké et Ibrahima Konaté.



Les Reds ont clos un samedi riche en buts avec les larmes du défenseur français, récemment endeuillé par la mort de son père et ému aux larmes au moment de célébrer sa réalisation, dans le temps additionnel.



"Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens en ce moment, car ces deux dernières semaines ont été très difficiles pour moi et ma famille", a déclaré Konaté au micro de TNT Sports. "Le manager m'a dit que je pouvais prendre mon temps, mais avec les blessés qu'on a, je pense qu'il était important pour moi de revenir et d'aider l'équipe".

Les deux autres héros d'Anfield, samedi, étaient Ekitiké et Florian Wirtz.



L'avant-centre français a inscrit un doublé en l'espace d'une minute et 18 secondes (41e, 43e) pour effacer l'ouverture du score d'Anthony Gordon (36e, 0-1). Wirtz, son passeur sur le premier but, a aussi marqué (67e, 3-1).

Ce triomphe à la maison offre de l'air à l'entraîneur des champions d'Angleterre en titre, Arne Slot, sous pression après cinq matches sans victoire en championnat.



Chelsea à deux visages



Au classement, Liverpool (5e, 39 pts) reste dans la roue de Chelsea (4e, 40 pts), auteur d'une remontée fantastique contre West Ham après une première période catastrophique, conclue sous des sifflets nourris à Stamford Bridge.



"Les considérations tactiques sont passées par la fenêtre, il n'était question que de personnalité, de qualité et de caractère", a résumé l'entraîneur Liam Rosenior sur Sky Sports.



L'ancien de Strasbourg a voulu reposer des titulaires au coup d'envoi et il l'a payé cher. Son équipe, apathique, a été menée 2-0 après des buts de Jarrod Bowen (7e) et Crysencio Summerville (36e).



Il a lancé la cavalerie à la mi-temps et son triple changement a payé: le défenseur français Wesley Fofana a trouvé la tête de Joao Pedro (57e, 1-2) et Marc Cucurella a égalisé d'une tête plongeante (70e, 2-2).



Les Blues ont arraché la victoire grâce à Enzo Fernandez dans le temps additionnel (90e+2, 3-2) avant une fin de match très tendue où Jean-Clair Todibo a été exclu du côté de West Ham (18e, 20 pts).



Chelsea se déplacera mardi chez Arsenal pour disputer la demi-finale retour de Coupe de la Ligue (défaite 3-2 à l'aller) avec la conviction qu'il pourra renverser la situation, comme il l'a déjà fait mercredi à Naples (3-2) en Ligue des champions.



Arsenal montre les crocs



Les Gunners, eux, ont signé leur premier succès de l'année 2026 en championnat, après deux nuls et une défaite, dans un stade de Leeds où peu d'équipes se sont imposées cette saison, et avec une maîtrise totale.



Cette belle performance à Elland Road permet au leader londonien (53 pts) de repousser la menace de Manchester City et Aston Villa (46 points chacun), engagés dimanche dans la 24e journée.

Et cela met en sourdine une petite musique à la mode en Angleterre, qui fait d'Arsenal une équipe rongée par la pression dans la dernière ligne droite en Premier League, après trois saisons finies à la deuxième place.

"Chaque match est une finale de coupe. Nous avons quatre longs mois devant nous, mais nous sommes prêts", a assuré le milieu Declan Rice.



Son entraîneur Mikel Arteta dispose d'une profondeur de banc remarquable, aussi, ce qui pourrait s'avérer déterminant pour aller décrocher un titre qu'Arsenal attend depuis 2004.

Noni Madueke a été décisif sur les deux premiers buts après avoir remplacé Bukayo Saka, blessé durant l'échauffement. Et deux entrants ont assuré la victoire: Gabriel Martinelli d'un centre parfait pour Viktor Gyökeres (69e), et Gabriel Jesus d'un joli but (86e, 4-0).



Dans les autres rencontres, Everton a privé Brighton de victoire sur le gong (1-1) et Bournemouth a poursuivi son redressement aux dépens de la lanterne rouge, Wolverhampton (2-0).



Le jeune attaquant français Junior Kroupi (19 ans) a inscrit son huitième but pour les Cherries en Premier League, le troisième en 2026, d'une superbe frappe à l'entrée de la surface.