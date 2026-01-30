La Liga offre 50 euros aux fans de foot qui dénonceront des diffusions illégales de matchs

La ligue de football espagnole a annoncé une initiative insolite pour lutter contre le piratage: offrir 50 euros à tous les fans de sport qui dénonceront auprès de l'instance des lieux publics diffusant illégalement des matchs de football.



Dans une campagne nommée "Protéger le football légal", la Liga affirme dans un communiqué qu'elle souhaite "redoubler d'efforts dans la lutte contre le piratage" dans les bars, les restaurants et les bureaux de paris "grâce à la collaboration responsable des consommateurs et des utilisateurs".

Avec ce système, "les utilisateurs qui déposent une plainte valide et effective pourront recevoir 50 euros en remerciement de leur collaboration", précise l'instance.



Sur son site web, la Liga donne des instructions précises aux citoyens espagnols pour leur permettre d'identifier si une diffusion est légale ou non, et transmettre l'information directement via un formulaire en ligne.



La Liga a fait de la lutte contre le piratage sa grande priorité depuis plusieurs années, son président Javier Tebas considérant notamment que le streaming illégal coûte des centaines de millions d'euros par an à l'industrie du football.