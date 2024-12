L'expansion des zones arides, un danger imminent

Les tendances identifiées, il y a quelques années, concernant l’aridité au Maroc se confirment. Un nouveau rapport du comité scientifique de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification affirme que «le climat du Royaume tendra de plus en plus vers plus d’aridité comme conséquence de la baisse des précipitations et de l’augmentation de la température, en plus de l’apparition plus fréquente d’évènements extrêmes».



Des changements qui auront certainement des effets négatifs sur notamment les disponibilités en ressources hydriques et en biodiversité et sur le paysage agricole. En effet, les zones arides et semi-arides au Maroc qui couvrent les hauts plateaux et la vallée de la Moulouya au nord-est, les plaines atlantiques centrales et la région du Souss au sud-ouest, représentent 27% et 87% de la superficie totale du pays et de la surface agricole utile respectivement. Les céréales y occupent 60% de la SAU et contribuent à hauteur de 55% à la production nationale. Plus de 50% de la population marocaine vit dans ces régions.



Accroissement de l’aridité



Selon ce document, ladite tendance ne concerne pas uniquement le Royaume puisque «plus des trois quarts des terres de la Terre sont devenues plus sèches de façon permanente au cours des dernières décennies» et près de 77,6% des terres de la Terre ont connu des conditions plus sèches pendant les trois décennies précédant 2020, par rapport à la période des 30 années précédentes.



« Au cours de la même période, les terres arides se sont étendues sur environ 4,3 millions de km², une superficie presque un tiers plus grande que l'Inde, le septième plus grand pays du monde. Ces terres arides couvrent désormais 40,6% de toutes les terres de la Terre (hors Antarctique). Ces dernières décennies, environ 7,6% des terres mondiales – une superficie plus grande que le Canada – ont franchi les seuils de l'aridité (c'est-à-dire des terres non arides devenues arides, ou des classes de terres arides moins sèches devenues plus sèches)», indique le rapport.



La recherche avertit que «si le monde ne parvient pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre, une autre part de 3% des zones humides mondiales deviendront des terres arides d'ici la fin du siècle. En cas de scénarios à fortes émissions de gaz à effet de serre, l'expansion des terres arides est prévue aux Etats-Unis, au Mexique, au Venezuela, au Brésil, en Argentine, dans toute la région méditerranéenne, sur la côte de la mer Noire, en Afrique australe et en Australie du Sud.



"Cette analyse dissipe enfin une incertitude qui planait depuis longtemps sur les tendances mondiales de dessiccation", déclare Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de l'UNCCD. "Pour la première fois, la crise de l'aridité a été documentée avec une clarté scientifique, révélant une menace existentielle qui affecte des milliards de personnes à travers le monde."



"Contrairement aux sécheresses – des périodes temporaires de faible précipitation – l'aridité représente une transformation permanente et implacable", ajoute-t-il. "Les sécheresses prennent fin. Lorsque le climat d'une région devient plus sec, la capacité de revenir à l'état précédent est perdue. Les climats plus secs qui affectent maintenant de vastes terres à travers le monde ne reviendront pas à ce qu'ils étaient, et ce changement redéfinit la vie sur Terre."



Présence forte



Les zones particulièrement touchées par cette tendance à la dessiccation comprennent presque toute l’Europe (95,9% de ses terres), certaines parties de l’ouest des Etats-Unis, du Brésil, de l’Asie (notamment l’Asie de l’Est) et de l’Afrique centrale. En revanche, moins d’un quart des terres de la planète (22,4%) ont connu des conditions plus humides, avec des zones dans le centre des Etats-Unis, la côte atlantique de l’Angola et certaines parties de l’Asie du Sud-Est montrant quelques gains en termes d'humidité.

Cependant, la tendance générale est claire : les terres arides se développent, forçant les écosystèmes et les sociétés à souffrir des impacts menaçant la vie de l’aridité.



Le rapport désigne le Soudan du Sud et la Tanzanie comme étant les pays ayant la plus grande part de leurs terres qui se transforment en terres arides, et la Chine comme le pays connaissant la plus grande superficie totale passant de terres non arides à terres arides.

Pour les 2,3 milliards de personnes – soit plus de 25% de la population mondiale – vivant dans les terres arides en expansion, cette nouvelle norme nécessite des solutions durables et adaptatives. La dégradation des terres liée à l’aridité, connue sous le nom de désertification, représente une menace grave pour le bien-être humain et la stabilité écologique.



Et à mesure que la planète continue de se réchauffer, les projections du rapport, dans le pire des scénarios, suggèrent que jusqu'à 5 milliards de personnes pourraient vivre dans des terres arides d’ici la fin du siècle, confrontées à des sols appauvris, à une diminution des ressources en eau et à l’effondrement des écosystèmes autrefois prospères.



La migration forcée est l’une des conséquences les plus visibles de l’aridité. A mesure que les terres deviennent inhabitées, les familles et les communautés entières, confrontées à la pénurie d’eau et à l’effondrement de l’agriculture, n’ont souvent d’autre choix que d’abandonner leurs foyers, ce qui entraîne des défis sociaux et politiques à l’échelle mondiale. Du Moyen-Orient à l’Afrique et à l’Asie du Sud, des millions de personnes sont déjà en mouvement – une tendance qui devrait s’intensifier dans les décennies à venir.



Impact dévastateur



Les effets de l'augmentation de l'aridité sont en cascade et multiples, affectant presque tous les aspects de la vie et de la société, selon le rapport.

Ce dernier avertit qu’un cinquième de toutes les terres pourrait connaître des transformations écologiques brutales dues à l’augmentation de l’aridité d’ici la fin du siècle, entraînant des changements dramatiques (tels que des forêts devenant des prairies et d’autres changements) et conduisant à des extinctions parmi de nombreuses espèces végétales, animales et autres formes de vie. L’aridité est considérée comme le principal facteur de dégradation des systèmes agricoles dans le monde, affectant 40% des terres arables de la Terre. L’augmentation de l’aridité serait responsable d’une baisse de 12% du produit intérieur brut (PIB) enregistrée dans les pays africains entre 1990 et 2015.



A noter également que plus des deux tiers des terres de la planète (à l'exclusion du Groenland et de l'Antarctique) devraient stocker moins d’eau d’ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, même de manière modérée.



Sans parler du fait que « l’aridité est considérée comme l’une des cinq principales causes de dégradation des terres dans le monde (avec l’érosion des sols, la salinisation, la perte de carbone organique et la dégradation de la végétation), l'augmentation de l'aridité devrait jouer un rôle dans les incendies de forêt plus importants et plus intenses dans un avenir climatique modifié, notamment en raison de son impact sur la mortalité des arbres dans les forêts semi-arides et de la disponibilité croissante de biomasse sèche pour la combustion.



Les impacts de l’augmentation de l’aridité sur la pauvreté, la pénurie d’eau, la dégradation des terres et la production alimentaire sont liés à des taux croissants de maladies et de décès dans le monde, en particulier parmi les enfants et les femmes.