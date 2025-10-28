L'ambassadeur des Comores salue le soutien croissant à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie

-
Ainsi, le diplomate a souligné la pertinence de la politique étrangère marocaine, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant les efforts déployés par le Royaume pour parvenir à un règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain.
M. Elias a rappelé, dans une déclaration à la MAP, en marge de l’ouverture de la 6ᵉ édition du Festival international du patrimoine africain, que la République de l’Union des Comores compte parmi les premiers pays à avoir ouvert un consulat général à Laâyoune (décembre 2019).
Se félicitant de l’excellence des relations unissant le Maroc et les Comores, il a mis en avant le rôle central joué par le Royaume dans le rapprochement entre les pays africains.
L’organisation par le Maroc du Festival international du patrimoine africain est une initiative qui illustre justement ces efforts mais aussi la volonté de renforcer les liens de coopération et de solidarité entre les peuples africains, a-t-il poursuivi.