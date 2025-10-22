L'Union générale des journalistes arabes réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

L'Union générale des journalistes arabes a réaffirmé, dimanche à Laâyoune, sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Dans la "Déclaration de Laâyoune", publiée à l’issue de la réunion ordinaire de son Secrétariat général, l’Union souligne qu’en tenant ses travaux dans la ville de Laâyoune, elle réitère sa position constante concernant le conflit artificiel autour du Sahara marocain, et affirme le droit inaliénable du peuple marocain à son unité territoriale.



La "Déclaration de Laâyoune" considère que le plan d’autonomie présenté par le Maroc constitue le cadre unique à même de garantir un règlement juste et définitif de ce différend artificiel, en saluant les efforts de développement soutenus que connaissent les provinces du Sud du Royaume.



Par ailleurs, l’Union a réaffirmé ses positions de principe à l’égard des causes justes de la nation arabe, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne.



Par ailleurs, l’Union a appelé à l’amélioration des législations relatives à la presse et à l’édition dans les pays arabes, ainsi qu’au renforcement des compétences professionnelles, à travers la formation continue et la maîtrise des outils permettant de faire face aux défis posés par les profondes mutations technologiques que connaît le secteur des médias et de la communication.