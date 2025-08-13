L’ONU loue la "générosité" de SM le Roi pour l’aide humanitaire "importante" envoyée à Gaza


Vendredi 22 Août 2025

L'ONU loue la "générosité" de SM le Roi pour l'aide humanitaire "importante" envoyée à Gaza
L’Organisation des Nations unies a salué la "générosité" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, suite à l’envoi, sur Hautes Instructions du Souverain, d'une aide humanitaire supplémentaire "importante" au profit des habitants de Gaza.
 
"Nous saluons la générosité et la décision prise par Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’envoyer une aide humanitaire importante pour la population de Gaza", a déclaré, à la MAP, Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.
 
A ce propos, il a mis l’accent sur l’impact bénéfique de l’aide ordonnée par le Souverain, eu égard aux conditions "catastrophiques" que vivent actuellement les habitants de Gaza.
 
"Les Gazaouis manquent de tout - nourriture, médicament, hébergement…", a déploré M. Dujarric, soulignant l’impératif pour la communauté internationale de faire "le plus possible" pour améliorer la situation humanitaire des Palestiniens.
 
Le porte-parole a, de même, appelé à "faire pression pour que les parties acceptent un cessez-le-feu immédiat".
 
L’aide humanitaire ordonnée par SM le Roi est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, spécifiquement destinés aux catégories vulnérables, particulièrement les enfants et les nourrissons.
 
Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al-Qods, a tenu à ce que cette aide humanitaire soit, comme les précédentes, acheminée par avions et livrée de manière urgente et directe aux bénéficiaires parmi les frères palestiniens.


