Vendredi 29 Août 2025

L’Inspecteur Général des FAR s'entretient avec le Commandant de la Force de la mission onusienne dans les provinces sud du Royaume
Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces Armées Royales et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud du Royaume, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, le Général de Division MD Fakhrul Ahsan, Commandant la Force de la mission onusienne dans les provinces du Sud du Royaume.

Cette rencontre a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les deux parties dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.
 


