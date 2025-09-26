L'Equateur, déterminé à renforcer ses relations avec le Maroc


L'Equateur, déterminé à renforcer ses relations avec le Maroc
La ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Gabriela Sommerfeld, a exprimé, jeudi à New York, la détermination de son pays à renforcer ses relations de coopération avec le Maroc dans des domaines stratégiques, notamment le commerce et la sécurité.

Dans une déclaration à la presse au terme d'une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge de la 80è Assemblée générale de l’ONU, Mme Sommerfeld a souligné que cette réunion a été l’occasion d’aborder le renforcement des relations commerciales et la coopération sécuritaire entre les deux pays.

A cet égard, elle a fait état de perspectives "prometteuses" pour les relations entre Rabat et Quito, à la faveur de l’amitié liant les deux pays.

Evoquant la coopération commerciale, elle a exprimé le souhait de voir "davantage de produits marocains dans les marchés équatoriens, et plus de produits Made in Ecuador dans les marchés marocains".

La cheffe de la diplomatie équatorienne a, en outre, rappelé qu’elle avait procédé avec M. Bourita, en juillet dernier, à l’inauguration de l’ambassade de la République d’Equateur à Rabat.

Lors de sa visite au Maroc, Mme Sommerfeld avait affirmé le soutien de son pays à l’Initiative marocaine d’autonomie, considérant que cette initiative est "la base" pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain.

Elle avait aussi affirmé que l’ouverture de l’ambassade de l’Equateur à Rabat marque le début d’une nouvelle ère de dynamisme dans la coopération entre le Maroc et ce pays d’Amérique latine.


