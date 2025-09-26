Drame à Chichaoua : Cinq personnes mortes asphyxiées lors du nettoyage d’une fosse septique

-
Aussitôt avisées, les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux, où les corps des victimes ont été récupérés et transférés à l’hôpital provincial de Chichaoua.
Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident.