Drame à Chichaoua : Cinq personnes mortes asphyxiées lors du nettoyage d’une fosse septique

Cinq personnes, dont quatre d'une même famille, ont trouvé la mort par asphyxie, mercredi, alors qu’elles effectuaient des travaux de nettoyage d’une fosse septique au douar Ennassir, relevant de la commune de Sidi Bouzid, ont indiqué les autorités locales.



Aussitôt avisées, les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux, où les corps des victimes ont été récupérés et transférés à l’hôpital provincial de Chichaoua.



Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident.